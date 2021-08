El Ministerio Público dispuso que la investigación por el caso Dinámicos del Centro pase de Junín a Lima y pase al despacho de la fiscal Vanessa Díaz, quien estará a cargo de la misma. En esta pesquisa sobre presuntos actos de corrupción están involucrados el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, así como dirigentes de Perú Libre.

La disposición superior de determinación de competencia especial de la fiscalía resolvió que sí corresponde a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asumir el conocimiento de la C.F. Nº 154-2019, el cual venía dilucidándose en el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín.

El documento precisa que de esta manera se declara aceptado el pedido formulado por Bonnie Bautista Catunta, fiscal titular del mencionado despacho de Junín. El oficio lleva la firma del fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

Además, dispone que la fiscal Vanessa Milagros Díaz Ramos asuma la investigación y reciba toda la documentación sobre este caso, así como el apoyo por parte de la anterior encargada de la investigación, a fin de que no se vea afectado el trabajo del Ministerio Público en este caso.

Previamente, Tello había señalado que no era conveniente hacer este cambio debido a que se debe cumplir el debido proceso y sustentar la necesidad de llevar el caso a la capital, a fin de evitar que este se caiga en los próximos meses por alguna argucia de los abogados de los investigados.

“Uno no puede acelerarse cuando las cosas no están bien hechas. Hay que cumplir el debido proceso, hay que sustentarlo bien. No conviene en estos momentos traer el caso (a Lima) cuando falta sustentar un requisito que mañana o más tarde puede perjudicar la investigación”, expresó a Canal N la semana pasada.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

A pocas cuadras de distancia, cientos de seguidores de Perú Libre y Fuerza Popular acampan a la espera de un desenlace electoral.