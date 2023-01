Fuentes de El Comercio señalaron que hoy saldrá publicada la resolución de salida de Liendo O’Connor en el boletín de normas legales de “El Peruano”.

También indicaron que la continuidad del ex asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso venía siendo evaluada desde hace varios días por Boluarte y por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

Liendo había sido nombrado en el referido cargo en la corta gestión del ex primer ministro Pedro Angulo. “El cambio se iba a dar, solo era cuestión de tiempo. Y es una coincidencia que se dé cuando se van a reactivar las protestas”, manifestaron las fuentes.

En una entrevista con “La República”, Boluarte Zegarra ya había expresado sus discrepancias con Liendo O’Connor, quien un día antes de asumir la jefatura de la DINI había afirmado que “en cada lugar donde se ataca a la Policía y a las fuerzas del orden [Fuerzas Armadas] hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”.

La presidenta dijo que no compartía esa posición del coronel EP (r) y adelantó que el gobierno realizaría ajustes en la DINI.

En su carta de renuncia, dirigida a la jefa de Estado, Liendo indicó que su alejamiento se daba “en razón de serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”.

(Foto: El Comercio)

Más temprano, el saliente jefe de la DINI consideró que sus declaraciones fueron interpretadas de manera sesgada. “Las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo, esto no significa que todas las personas sean terroristas, que no existan demandas legítimas, que no exista ineficiencia y corrupción en el Estado”, añadió.

Además, refirió que la presidenta Boluarte tiene la facultad de “ignorar” los informes de Inteligencia o utilizarlos.

“Puede dejar totalmente de lado [los informes de Inteligencia] y estar a merced de grupos informales que no tienen responsabilidad en proporcionar información para la toma de decisiones, lo que hace vulnerable al Estado”, subrayó en RPP Noticias.

“A mí me da muy mala espina”

El presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, José Cueto (Renovación Popular), señaló que le da “muy mala espina” la salida de Liendo O’Connor justo cuando las protestas contra el gobierno y el Congreso se van a reactivar en el sur del país. “Estamos en una situación de crisis. Espero que esto no afecte el curso de las acciones a tomar en contra de quienes azuzan [hecho de violencia] en las protestas”, añadió.

En comunicación con este Diario, Cueto adelanto que, a raíz de esta situación, insistirá en un proyecto de ley para que el nombramiento del jefe de la DINI sea ratificado por el Congreso a propuesta del Ejecutivo y tenga una duración de tiempo.

El parlamentario de Renovación Popular indicó que no ha pensado que Liendo retorne como asesor de su grupo de trabajo.

Por su parte, el ex viceministro de Orden Interno del Mininter Ricardo Valdés consideró que es probable que si Liendo perdió la confianza de la presidenta Boluarte se debe a “una opinión desfavorable a su rendimiento” en las últimas dos semanas. “Debo suponer que el coronel EP (r) no ha dado información relevante sobre lo que puede ocurrir en las protestas”, expresó.

Valdés, en diálogo con El Comercio, indicó que es posible que Boluarte y el primer ministro cuenten con información de otros organismos de inteligencia que no coinciden con los de la DINI.

“Él ha hablado confusamente sobre acciones terroristas, y lo ha hecho de manera genérica, desconociendo que también hubo protestas pacíficas. Y esas declaraciones pueden haber generado una reacción negativa, sobre todo en el sur. Y sus expresiones de esta mañana [ayer] son inapropiadas para una persona que ha gozado de la confianza [de la presidenta]”, remarcó.

El ex viceministro de Orden Interno indicó que el nuevo jefe de la DINI debería ser un general o un teniente general de la Policía Nacional, debido a que estos enfocan su trabajo de inteligencia a “riesgos internos”, mientras que los militares a “ataques externos”. Agregó que esta persona debe tener llegada con los otros órganos de inteligencia, a fin de que puedan realizar acciones coordinadas.