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Yenifer Paredes: Su abogado del “Caso Anguía” figura como su “Asesor principal” en el Congreso.
Yenifer Paredes: Su abogado del “Caso Anguía” figura como su “Asesor principal” en el Congreso.
Por Karem Barboza Quiroz

José Francisco Dionicio Quesnay, el abogado que defendió los intereses de Yenifer Paredes Navarro desde el 2022, cuando inició la investigación en su contra por el ‘Caso Anguía’, aparece ahora como el “asesor principal” de la diputada de Juntos por el Perú (JP).

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