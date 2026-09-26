De acuerdo a los registros de personal del Congreso de la República, a los que accedió El Comercio, el abogado ingresó a laborar directamente con la cuñada del sentenciado Pedro Castillo, ganando un sueldo de S/ 13,230.10.

Según el mismo registro, figura como trabajador “dependiente” del despacho de Paredes Navarro desde agosto, bajo el Régimen Laboral “728/OTROS”, lo que corresponde a un plazo laboral indeterminado y de confianza.

Cabe recordar que la diputada de JP sigue siendo procesada ante la justicia por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión, peculado, malversación, falsificación de documentos y otros, en agravio del Estado.

José Dionicio Quesnay, abogado de Yenifer Paredes, figura contratado como "asesor principal" de su despacho como diputada.

Este Diario buscó la versión de Paredes Navarro, quien inicialmente negó haber contratado a Dionicio Quesnay. “¿En mi despacho, está segura?”, cuestionó.

Sin embargo, luego de indicarle que el registro de personal del Congreso señalaba que laboraba para su despacho, la diputada de Juntos por el Perú terminó admitiendo que sí laboró para su despacho, pero que fue solo “unos días”.

“Sí, trabajó unos días en mi despacho, pero luego fue reasignado a la bancada de Juntos por el Perú, pero quiero aclarar que ya no es mi abogado”, señaló.

Al ser consultada desde cuándo ya no era su defensa, Paredes Navarro dijo que tendría que preguntarle al abogado.

“Tendría que preguntarle a él, estoy en semana de representación y no me he comunicado con él”, sostuvo antes de cortar la comunicación.

También buscamos la versión del abogado José Dionicio Quesnay, quien aseguró que no era asesor de Paredes.

“No soy asesor principal de la diputada Yenifer Paredes. Y desde fin de mes de julio del año en curso no desarrolló labores particulares de patrocinio legal para ninguna persona natural y/o jurídica”, aseveró.

Al mostrarle y ser consultado por qué el registro de personal del Congreso señala lo contrario, asignando su labor al despacho de Paredes, el abogado solo indicó: “Será…ya le dí mi respuesta”.

Johny Espino reveló que tenía conversaciones laborales y amicales con Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno. (Foto: captura de pantalla)

¿Quién es Dioncio Quesnay?

José Dionicio Quesnay asumió la defensa de Yenifer Paredes en el “Caso Anguía” desde el inicio de la investigación. Acompañó y defendió a la cuñada del sentenciado Castillo Terrones por casi cuatro años y medio.

En julio del 2022, apareció junto a Paredes cuando fue a declarar ante el Ministerio Público, semanas después de que se abriera investigación en su contra.

Como se recuerda, la ahora diputada fue captada ofreciendo la ejecución de obras de saneamiento en el caserío de La Succha, distrito de Chadín, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

En el video, grabado el mes de septiembre de 2021 y difundido por “Cuarto Poder”, se escucha a la procesada Paredes Navarro promover un censo para ejecutar un proyecto a cargo de una empresa a la que estuvo vinculada; y de acuerdo a la fiscalía, se comprometió a canalizar lo necesario para hacerlo realidad.

Yenifer Paredes recibió apoyo de todas las bancadas al ser elegida por unanimidad. / HUGO PEREZ

Según la tesis fiscal, no habría sido el único caso, ya que también habría usado su alcance al poder presidencial para ofrecer obras públicas en otros municipios como Chachapoyas, Chadín y Cajatambo.

Dichas obras públicas serían incluidas en el Decreto de Urgencia emitido por la presidencia y el Ministerio de Vivienda, para direccionar presupuesto y de esta manera financiar los proyectos que serían entregados a la misma empresa vinculada a la cuñada de Castillo.

El 9 de agosto del 2022, tras una orden judicial, la Fiscalía dispuso la detención y captura de Paredes Navarro. Sin embargo, la ahora diputada decidió eludir la justicia y fue catalogada como “no habida”.

En ese momento, José Dionicio Quesnay, su abogado, aseguró en diferentes medios de comunicación, que no sabía dónde se encontraba su patrocinada.

Sin embargo, al día siguiente, Paredes Navarro apareció en la sede del Ministerio Público acompañada de Dionicio Quesnay.

El abogado José Dionicio Quesnay dijo que no sabía dónde estaba su patrocinada Yenifer Paredes, cuando la fiscalía la fue a detener. Horas después, apareció en la sede de la fiscalía junto a Paredes quien se entregó a la justicia.

Dionocio Quesnay también fue quien acompañó y asistió legalmente a Paredes Navarro durante sus presentaciones, virtuales y presenciales, ante la Comisión de Fiscalización que también investigaba el Caso Anguía, a nivel político.

El abogado asistió legalmente a los hermanos de la ahora diputada de Juntos por el Perú cuando fueron convocados por la misma comisión congresal.

Otros personajes del despacho de Yenifer Paredes

Sin embargo, no es el único personaje que Paredes Navarro acogió en su despacho con sueldos pagados por el Estado.

En la lista de sus trabajadores, de acuerdo a los registros, también se encuentra Mauro David Gonzales Caballero, quien formó parte del equipo de campaña de Pedr Castillo durante la segunda vuelta electoral del 2021.

Luego, fue contratado por la Sub Secretaría del Despacho Presidencial como “consultor”, desde abril a octubre de ese mismo año, ganando S/ 6,000 por mes.

MAURO DAVID GONZALES CABALLERO TRABAJÓ PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE PEDRO CASTILLO EN 2022.

En el 2024 tuvo una orden de servicio en el Ministerio del Interior, con Juan José Santiváñez a la cabeza. Su labor fue un “Servicio de revisión legal y elaboración de respuestas a requerimientos asignados por el despacho viceministerial de seguridad pública” presupuestado en S/ 21,000.00.

Posterior a ello, Gonzales Caballero ingresó a trabajar al Parlamento, primero como “asesor principal” de la ahora excongresista de Fuerza Popular, María Zeta Chunga; y luego con el entonces congresista Luis Cordero Jon Tay, ganando un sueldo de S/ 14,700.11.

En junio del 2026, saltó nuevamente a la palestra pública tras publicar fotografías y videos de su participación en las actividades de campaña del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. En ese momento, el funcionario del Parlamento aseguró que se encontraba de “licencia” por unos días.

Hoy, Gonzales Caballero reaparece como “Asesor II” de Yenifer Paredes. En cada sesión que la diputada ha presidido la Comisión de Energía y Minas, el asesor político de muestra activo hablándole al oído o alcanzándole algunos documentos.

MAURO DAVID GONZALES CABALLERO APARECE COMO ASESOR II DE YENIFER PAREDES.

MAURO DAVID GONZALES CABALLERO APARECE AHORA COMO ASESOR II DE YENIFER PAREDES

De acuerdo al registro de agosto del personal de Paredes Navarro, gana un sueldo de S/ 11,293.44.

MAURO DAVID GONZALES CABALLERO APARECE AHORA COMO ASESOR II DE YENIFER PAREDES

En el despacho de Paredes Navarro también figura como “asistente” la abogada Stephanie Solange Ramirez Vásquez, con un sueldo de S/ 3,924.77, de acuerdo al registro de remuneraciones de personal de agosto del 2026.

Según los registros de visitas del Congreso, Ramirez Vásquez ingresó como visita de Paredes Navarro el 4 de agosto y estuvo en la oficina de administración del Palacio Legislativo.

En su lista de trabajadores también está Jaime Luis Chihuala Peche como “técnico”, percibiendo un sueldo de S/ 6,371.08. Este abogado, afiliado a Juntos por el Perú desde julio del 2024, fue también militantes de Perú Libre y antes de ello de otros partidos políticos afines.

Antes de ingresar como trabajador de Paredes Navarro acudió al Parlamento como “invitado al Evento: Primer panel de análisis y diálogo denominado anteproyecto de solicitud de facultades extraordinarias para legislar” realizado el 7 de agosto del 2026.

Según el registro de visitas, fue invitado por la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca.

Años atrás, Chihuala Peche fue contratado como asesor de la Comisión Bartra, para investigar el Caso Lava Jato.

Buscamos la versión de la diputada Analí Márquez, pero no respondió hasta el cierre de este informe.

Finalmente, en la lista de trabajadores de Paredes Navarro también figura como “auxiliar” Snayder Jhoel Julca Morales. Según registros se inscribió como proveedor de bienes y servicios al Estado, pero en la página de proveedores no aparece ningún servicio previo.

Se presta a suspicacia desde el punto ético

El abogado especialista en proceso laboral y administrativo, Mario Pinatte, explicó que el Régimen Laboral 728, se vincula a la contratación de personal de confianza.

“Eso implica que también tienen los beneficios laborales como vacaciones, cts, y otros. Pero, al ser personal de confianza, y es el Estado el que está contratando, la confianza también se le puede retirar en cualquier momento”, sostuvo.

El abogado señaló que podría existir un tema “ético”; incluso, si ya no es abogado particular de la diputada. Ello, indicó, porque se podría entender o generaría la duda de “¿con qué le está pagando?"

“¿Le está pagando con el contrato? ¿Le pagó todos sus honorarios? O, decir, te pongo como asesor y con eso se le da por bien pagado ¿no? Se presta a suspicacia, pero cómo lo probamos. Si bien no está prohibido (que contrate a su abogado), pero si uno lo ve como un tema ético, genera duda. Mejor sería conseguir un asesor que tenga independencia”. Mario Pinatte, abogado laboralista. abogado laboralista.

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