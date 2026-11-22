El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda reveló que transmitió a Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular, el malestar de su bancada por el desempeño del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador sostuvo que su agrupación evalúa seriamente la continuidad del ministro de Relaciones Exteriores y consideró que debería producirse un cambio en la conducción de la Cancillería.

“ He tenido la diligencia de conversar con Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular. Le transmití la semana pasada el malestar que se siente en Renovación Popular respecto de la performance y el desempeño que viene teniendo el canciller” , manifestó.

“ El desempeño que viene teniendo el canciller no refleja lo que esperamos los peruanos de la Cancillería. En Renovación estamos evaluando seriamente si corresponde la continuación del canciller. Yo sí creo que tiene que haber un cambio. Hay debate, no todos coincidimos en la bancada en estos momentos ”, precisó.

Aranda acusó a Espá de ser un funcionario “performista”, por sus apariciones en redes sociales.

Durante la entrevista, Aranda también fue consultado sobre si Renovación Popular hubiera preferido que la Cancillería estuviera encabezada por un diplomático de carrera. Aranda respondió afirmativamente y destacó la trayectoria del servicio diplomático peruano.

“Por supuesto. Y hay varios, personas con formación hay muchos, y de hecho Perú ha resaltado a lo largo de la historia e internacionalmente, es por el excelente cuerpo diplomático y la representación de nuestro país y sus intereses a nivel nacional, entonces la valla es bastante alta”, sostuvo.

Invitación

El diputado precisó que Renovación Popular suscribió parcialmente una primera moción para invitar al canciller a presentarse ante el pleno del Congreso y responder por los cuestionamientos relacionados con la Escudo de las Américas y la organización de la visita del papa, especialmente por lo ocurrido durante todo el desarrollo de la misa de León XIV en la base aérea Las Palmas. Sin embargo, aclaró que dicha iniciativa no constituye una interpelación.

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“Nosotros firmamos parcialmente una primera moción de invitación al canciller para que se presente al pleno y responda cuestionamientos en torno a la Escuela de las Américas y, segundo, en cuanto a la organización por la visita del papa. No es interpelación”, explicó.

En ese sentido, diferenció esta iniciativa de la moción de interpelación presentada posteriormente por la diputada Marleny Arminta, la cual no ha sido suscrita por Renovación Popular.

“Esta interpelación, en cambio, no la ha suscrito Renovación Popular. Está en debate en estos momentos, porque los efectos son más lesivos cuando se habla de una interpelación, se abre la puerta a una censura”, indicó.

Renovación Popular evalúa continuidad del canciller

Aranda también sostuvo que preferiría que el propio Gobierno tome en cuenta los cuestionamientos y evalúe la situación del canciller, antes de que el Congreso tenga que impulsar medidas que puedan forzar su salida.

“Preferiríamos evitar llegar al punto que sea el Congreso quien, frente a una serie de inconsistencias, tenga que forzar la salida del canciller”, indicó.

“Creemos que el Gobierno es perfectamente capaz de tomar nota de las críticas que se están realizando, escuchar a su propia bancada oficialista, hacer un control de daños y evitar el escenario más lesivo posible”, expresó.