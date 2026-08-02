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Resumen

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El diputado Julián Pérez, de Juntos por el Perú, afrontará en libertad la investigación preliminar que la Fiscalía abrió el jueves por la presunta agresión contra su expareja, luego de recuperar su libertad tras permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

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