El diputado Julián Pérez, de Juntos por el Perú, afrontará en libertad la investigación preliminar que la Fiscalía abrió el jueves por la presunta agresión contra su expareja, luego de recuperar su libertad tras permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

Este Diario pudo conocer a través del abogado Juan Barrantes, defensa de la víctima, que Pérez Mallqui, tras su liberación, no enfrenta ninguna regla de conducta. No obstante, la investigación en su contra fue ampliada por 60 días por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

En sus primeras declaraciones, el diputado señaló que será respetuoso del procedimiento y aseguró que, conforme avance el proceso, se brindará a la prensa acceso a los documentos correspondientes.

Sostuvo que las instancias correspondientes “determinarán cuán veraz han sido las imputaciones” en su contra.

“He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora hace seis meses no tengo nada que ver con ella. Pero lamentablemente esto sucedió. Le deseo lo mejor. Que se esclarezca. Este proceso sigue todavía. Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso. Yo soy bastante respetuoso de toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre y una hija”, agregó.

Agresión a la prensa

Antes de abandonar el lugar, el diputado fue abordado por la prensa que se encontraba en los exteriores de la dependencia policial, entre ellos nuestra colega fotoreportera Violeta Ayasta, quien registraba la salida del legislador.

Durante el incidente, la periodista sufrió agresiones físicas por parte de una de las personas que acompañaba a Julián Pérez. El sujeto, que vestía una camisa blanca y un pantalón negro, fue señalado como quien la agredió mientras los medios intentaban recoger declaraciones del parlamentario.

“Cuando el diputado iba a entrar el auto, el hombre me golpeó el pecho con su mano”, contó Ayasta.

Este Diario consultó en reiteradas oportunidades al área de prensa del despacho del diputado por la identidad de esta persona y su vínculo con el legislador; sin embargo, no se proporcionaron sus datos ni se ofreció una explicación sobre lo ocurrido.

Investigación fiscal

En la víspera, la Fiscalía Suprema de Familia dispuso abrir una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido la víspera en la comisaría de San Miguel por presuntamente haber agredido a su pareja.

De acuerdo con la disposición, la Fiscalía recabará la declaración del investigado Pérez Mallqui, diligencia que deberá contar con la presencia de su abogado de libre elección. También entrevistará a la víctima de la agresión.

El documento precisa que se deberá remitir copias de los principales actuados al Juzgado de Familia competente, para que emita un pronunciamiento referente a medidas de protección en el presente caso.

“Recabar los antecedentes judiciales, penales y policiales del investigado a fin de verificar si registra alguna investigación y/o proceso en su contra”, reza la disposición.

La Fiscalía pidió a la Policía Nacional remitir el informe policial correspondiente del caso.

Informó a los sujetos procesales y a la Policía que la situación jurídica de la persona detenida será resuelta una vez se hayan realizado los actos de investigación encomendados, y se haya evaluado el informe policial.

Expertos explican la condición del diputado

Consultado por el tema, el abogado penalista Vladimir Padilla indicó que la condición de Pérez Mallqui será solo de investigado porque la Fiscalía no formalizó la investigación y menos solicitó alguna medida en su contra al Poder Judicial.

“No enfrenta ninguna regla de conductas ni comparecencia con restricciones. Para eso debió formalizar la investigación el Ministerio Público. Ahora están en la indagación preliminar. A él lo han soltado porque se le ha vencido el plazo”, indicó.

A su turno, el abogado César Euscátegui hizo hincapié en que la libertad del diputado responde al vencimiento del plazo de detención y señaló que será la Fiscalía la que determine si solicita alguna medida contra el acusado por presunta violencia de género.

“Vamos a ver qué va a requerir la Fiscalía. Por ejemplo podría solicitar un requerimiento de detención o impedimento de salida para cautelar que no pueda fugarse. Eso dependerá del requerimiento de la Fiscalía porque el juez unilateralmente no puede ordenar. El juez actúa en virtud de una solicitud”, agregó.