El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este domingo 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 130 diputados que se irán conociendo según los resultados dados, por el conteo rápido de Datum y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la composición de la Cámara de Diputados, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE.

Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de diputados (Cámara Baja).

¿Cómo se conforma la Cámara de Diputados?

Para la elección de los 130 diputados, el país se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes. Para acceder a escaños en esta cámara, un partido debe lograr el 5% de los votos válidos y siete diputados.

Los 27 distritos electorales considerados para la elección son resultado de la siguiente composición: los 24 departamentos del país, 1 distrito para Lima Provincias, 1 distrito para el Callao y 1 distrito para los peruanos residentes en el extranjero.

Estas son las circunscripciones electorales para la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son las funciones de los diputados?

Una de las principales funciones de los diputados es la presentación de proyectos de ley. En el ámbito de control político, los representantes de la Cámara Baja podrán interpelar y censurar a ministros de Estado.