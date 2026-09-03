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Resumen

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La Presidencia de la Comisión de Energía y Minas, a cargo de la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), sobrina de Pedro Castillo, tiene la intención de abrirle las puertas del grupo a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de fiscalizar a las empresas mineras privadas.

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