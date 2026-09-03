De acuerdo con el plan de trabajo, al que accedió este Diario, la mesa que dirige Paredes Navarro prioriza dos puntos: el primero es que en las sesiones participen los mineros artesanales , en un aparente direccionamiento a favor de la Confemin; y el segundo, que se fiscalice a las empresas privadas vinculadas a los sectores minero y energético.

Expertos consultados por El Comercio han cuestionado ambos puntos, al señalar que se busca forzar la presencia de un solo sector de mineros informales en el grupo de trabajo y de introducir, una figura inconstitucional en asuntos que son de carácter plenamente público. Es decir, fiscalizar a privados.

Este plan de trabajo fue sometido a votación —y sin debate— por Paredes Navarro el pasado 1 de setiembre ante el seno de la comisión, pero fue postergado para el martes 8 de setiembre a las 9:00 a. m. tras conocerse que algunos integrantes de la comisión no tuvieron acceso al contenido.

Ese día, Paredes afirmó: “Vamos a votar por el plan de trabajo con cargo a redacción para avanzar”.

Sin embargo, fue interrumpida por el diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular), quien pidió que el tema fuera visto en la siguiente sesión, debido a que no sabían qué era lo que iban a aprobar.

El pedido se produjo en una comisión integrada por 19 miembros, de los cuales 11 pertenecen a la coalición de izquierda conformada por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN), Partido Cívico Obras (PCO) y el Partido del Buen Gobierno (PBG), mientras que los ocho restantes corresponden a Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP).

—Un plan cuestionado—

En el plan de trabajo de la comisión se indica que se ejercerá el control político de los organismos e instancias públicas, autónomas y privadas que desarrollen actividades en los sectores minero y energético del país.

En la página 14 se señala que, tanto en las audiencias públicas descentralizadas como en las mesas de trabajo, resulta importante la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales , quienes tienen un rol protagónico en asuntos de exploración y explotación de recursos naturales.

Este es el plan de trabajo formulado por la presidenta de la comisión, la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

El documento explica que la realización de audiencias públicas descentralizadas busca recoger el sentir de la población y realizar visitas inopinadas a las obras públicas y/o privadas que estén en ejecución, así como a los establecimientos públicos, mixtos y/o privados que presten servicios públicos relacionados con los sectores minero y energético.

En otra parte, se refiere que la Comisión de Energía y Minas podrá realizar visitas inopinadas a las obras públicas y/o privadas que estén en ejecución, así como a los establecimientos públicos y/o privados relacionados con los sectores energético y minero , con la finalidad de constatar el uso adecuado de los recursos públicos, el cumplimiento de las normas de transparencia y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y pueblos originarios.

Este es el plan de trabajo formulado por la presidenta de la comisión, la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

En el plan de trabajo, en la parte correspondiente a los grupos de trabajo, se señala que la comisión, a propuesta de sus miembros, puede acordar la creación de estos, conformados por no menos de cinco (5) ni más de diez (10) integrantes. Entre ellos se designará un coordinador de sus integrantes titulares. Estos grupos estarán destinados a realizar estudios e informes sobre asuntos específicos que consideren que deben ser tratados previamente antes de su deliberación en el pleno de la comisión.

Este grupo presentará un informe ante la presidencia de la comisión.

Este es el plan de trabajo formulado por la presidenta de la comisión, la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

—¿Podrá reajustarse el plan de trabajo?—

El diputado Frank Krklec (Renovación Popular), integrante de la comisión, adelantó que su agrupación planteará un nuevo plan de trabajo para que sean más equilibrados los puntos que tocará la comisión.

Consideró que si bien es importante escuchar a todos los mineros, el plan de trabajo de Yenifer Paredes solo buscaría favorecer a la Confemin por encima de otros gremios.

“Es correcto escuchar a todos los sectores incluyendo a los mineros informales artesanales como la Confemin pero lo que me preocupa es que en el plan se habla de escucharlos a ellos nada más y no se habla de escuchar a los pequeños mineros”, manifestó.

Insistió en que hay intereses en solo escuchar a la Confemin pero no a todas las voces para tomar finalmente una decisión sobre la Ley Mape.

Consultado por El Comercio, Krklec contestó que la presidenta de la comisión trataría de forzar la presencia de los mineros informales en el grupo de trabajo porque está dirigida para ellos.

“Dice el plan de trabajo que van a hacer visitas inopinadas a instituciones privadas y eso es inconstitucional e ilegal porque el Congreso de la República no tiene facultades para investigar organizaciones privadas o empresas, solo lo podemos hacer a instituciones públicas”, añadió.

—¿La Comisión de Energía y Minas es un brazo político de la Confemin?—

Al respecto, el experto en temas mineros Iván Arenas opinó que la comisión sí responde a la Confemin y actúa como brazo político en el Congreso del gremio informal. Sostuvo que el grupo de trabajo está “parcializado a favor de solo un sector de mineros”.

Consideró que a partir de los planteamientos se pueden identificar algunos riesgos que podría marcar la agenda del grupo de trabajo.

“El riesgo siempre es que pongan tres cosas en la agenda: la Ley Mape ideológica, pongan en agenda el tema del Reinfo y la otra es irse contra las concesiones. Están utilizando la comisión como arma política los mineros informales”, agregó.

Similar opinión tuvo César Ipenza, experto en temas mineros. Sostuvo que Confemin fue cercano a Juntos por el Perú y que no sería extraño que sea su brazo político desde la Comisión de Energía y Minas.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Carlos Gálvez cuestionó los dos puntos del plan de trabajo preliminar de Yenifer Paredes.

En diálogo con este Diario refirió que se trata de un contrasentido porque lo que habría que fiscalizar es precisamente lo que es flagrantemente ilegal y lo que pasa con Confemin es que no tiene sus concesiones en orden y no tienen el cumplimiento de la ley.

Consultado por la fiscalización a empresas privadas, refirió que el Estado tiene organismos que por ley controlan y supervisan las actividades mineras.

“La presidente de la comisión de minero no tiene nada. ¿Cuál es su atributo? Ser la cuñada de Castillo”, aseguró.

Este Diario intentó comunicarse con la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, pero al cierre de esta nota no tuvimos comunicación. Le dejamos mensajes de WhatsApp.

Cabe recordar que los diputados Alejandro Manay y Analí Marquez, de la bancada de Juntos por el Perú, y Marleny Arminta, de Ahora Nación, recibieron durante el mes de agosto la visita de representantes de la Confemin.