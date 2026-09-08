La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú) emitió, por mayoría, un informe de opinión contra la propuesta del pedido de facultades, presentada por el Poder Ejecutivo.

El informe de la comisión - aprobado con 11 votos a favor y 7 en contra- concluye que “no es viable” delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de ciento veinte (120) días en diversas materias.

Los votos en contra del pedido del gobierno de Keiko Fujimori vinieron de las bancadas Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

En tanto, distinta fue la posición aprobada en la Comisión de Defensa Nacional, que aprobó el informe que recomienda otorgar las facultades. Fueron 10 votos a favor y 6 en contra.

Las comisiones de Producción, Infraestructura y Ciencia también analizarán la solicitud. En total, Constitución solicitó la opinión de 12 grupos de trabajo. El lunes, emitió su posición a favor la Comisión de Medio Ambiente.

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