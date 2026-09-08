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Resumen

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Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas.
Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas.
Por Thalía Cadenas

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú) emitió, por mayoría, un informe de opinión contra la propuesta del pedido de facultades, presentada por el Poder Ejecutivo.

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