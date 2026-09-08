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Resumen

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El pedido de facultades del Poder Ejecutivo registra un pequeño avance en la Cámara de Diputados. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de dicha instancia parlamentaria aprobó, con el voto dirimente de su presidente, Arturo Alegría (Fuerza Popular), el informe de opinión que respalda parcialmente la iniciativa del Gobierno de Keiko Fujimori.

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