Diputados de diversas bancadas criticaron al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por una frase suya respecto a que una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori le permitiría “subir” su popularidad en 20 o 30 puntos porcentuales.

Gutiérrez Cóndor señaló en Exitosa Noticias que, desde su punto de vista personal, el Estado peruano “está hecho una desgracia” y que el Congreso tiene que ser consciente que se tiene que dar una reforma estructural a través de “medidas extraordinarias”.

Tras aclarar que no está alentando un hecho antidemocrático, el defensor del Pueblo advirtió que de no hacerse dicha reforma del Estado, seguiremos en “más de lo mismo” y la propia Fujimori Higuchi tendrá que admitir su imposibilidad.

“Esta reforma tiene que darse sí o sí con decisiones extraordinarias, no sujetas al estado convencional de la democracia. y vuelvo a decir otra cosa cruda: si Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo 20 o 30 puntos de su popularidad. No estoy alentando, soy demócrata, creo en los principios”, aseveró.

“Tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia, llevado por una política monetaria ya establecida por la puesta de los empresarios, que ya no creen en la política, pero sí en los beneficios que le da invertir en el Perú, si no hacemos esas cosas grandes de reforma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo y va a pasar un año y la señora presidenta va a decir: ‘no se pudo’”, agregó.

Al respecto, la diputada Rossana Alayza (Buen Gobierno) consideró en su cuenta en “X” (antes Twitter) que el defensor del Pueblo debe ser “garante del orden constitucional” y que las instituciones democráticas no pueden defenderse bajo la lógica de la popularidad.

“Las instituciones democráticas no pueden defenderse desde la lógica de la popularidad. El Defensor del Pueblo debe ser garante del orden constitucional y, por ello, ser especialmente cuidadoso con los gestos, mensajes y escenarios que promueve”, expresó.

“El equilibrio de poderes no es un obstáculo: es una garantía democrática y la democracia se defiende respetando la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho”, añadió en la red social.

Las instituciones democráticas no pueden defenderse desde la lógica de la popularidad. El Defensor del Pueblo debe ser garante del orden constitucional y, por ello, ser especialmente cuidadoso con los gestos, mensajes y escenarios que promueve.



El equilibrio de poderes no es un… https://t.co/wpXOhioWov — Rossana Alayza (@rossanaalayza) August 27, 2026

Similar postura adoptó su colega Roxana Rocha (Renovación Popular), quien calificó de “inaceptables” las declaraciones de Gutiérrez Cóndor, enfatizando que sus “expresiones antidemocráticas” no van acorde con su alta investidura.

“Totalmente inaceptable las declaraciones del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez. Rechazo que promueva quebrar el orden constitucional sugiriendo a la mandataria Keiko Fujimori cometer una acción ilícita como es disolver el Congreso por ganar popularidad”, subrayó en “X”.

MIRA AQUÍ: Los rezagos de APP en el gobierno de Keiko Fujimori mientras busca volver a las urnas

“Estas expresiones antidemocráticas no van acorde con su alta investidura. ¡Exijo respeto a nuestra Constitución y al Congreso de la República!”, agregó.