Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, habló sobre una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, habló sobre una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Por Redacción EC

Diputados de diversas bancadas criticaron al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por una frase suya respecto a que una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori le permitiría “subir” su popularidad en 20 o 30 puntos porcentuales.

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