Si tomamos a la correlación de izquierda de la Mesa Directiva como bloque (Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y PBG), este grupo logra tener la mayoría en las 16 comisiones legislativas que tiene la Cámara Baja. La balanza de los votos cambia si es que pierden el apoyo del PBG y de Obras.

Un análisis sobre las seis comisiones más relevantes -Economía, Constitución, Trabajo, Energía y Minas, Producción y Defensa del Consumidor- permite determinar que, sin los votos del PBG, la izquierda queda en empate de votos con el bloque de derecha en cuatro casos.

Solo en Economía y Constitución, la izquierda aún mantiene su ventaja sin PBG, por lo que, en dichos escenarios, los votos de Obras también pueden ser decisivos para la balanza del oficialismo.

Las ausencias son otro punto importante a considerar en los escenarios de votación de las comisiones. Según la proporción de miembros de cada comisión, el bloque de derecha podría verse beneficiado con la ausencia de tres o cuatro miembros izquierdistas.

—Voto a voto—

Los especialistas en asuntos parlamentarios, Martin Cabrera y Carlos Maguiña, coincidieron en señalar que PBG y Obras serán la clave para inclinar la balanza en las votaciones de las comisiones, por lo que adelantaron que al oficialismo le espera una ardua labora en la generación de consensos con estos grupos parlamentarios.

“La relación Ejecutivo-Congreso va a depender de esos consensos. En primer orden, por naturaleza y la calidad vista hasta ahora, el oficialismo tendrá que tender puentes con el Partido del Buen Gobierno que conoce el aparato estatal y tienen interés en la gestión pública. La segunda va a ser Obras pero, mas que por su expertise, será porque son una bancada chica (en número de miembros) y está obligada a ganarse los votos de los grupos grandes para sacar sus propios proyectos de ley”, explicó Cabrera.

Frente a este escenario, Maguiña añadió que las negociaciones por los votos serán “proyecto por proyecto”. “Lo importante es la búsqueda de consensos, donde el oficialismo deberá ceder en algún momento, pero en términos políticos, no con condiciones. Fuerza Popular debe empezar con los acercamientos, a través de los voceros”, apuntó el especialista en asuntos legislativos.

—La primera prueba—

Otro punto en el que coincidieron los especialistas es que la delegación de facultades que presentará el Poder Ejecutivo será el primer escenario en la generación de consensos desde el oficialismo. Dicho pedido deberá ser dictaminado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde la izquierda no solo tiene la mayoría, sino que la preside (a través de Juntos por el Perú).

“El Ejecutivo ha mostrado -con el primer borrador- que quiere enviar un sastre completo, con abrigo, chaleco, camisa y pantalón; pero diputados solo está dispuesto a darle una camisa y pantalón. En este tema se verá la aplicación o no de la mayoría del bloque de izquierda. Luego tiene que pasar a Senado, donde no hay mayorías definidas”, anotó Cabrera, director de IPOC Consultores.

Para Maguiña, en el Congreso existe consenso solo para temas relacionados a combatir la inseguridad y el Fenómeno El Niño, por lo que todo lo adicional que incluya el Ejecutivo en su pedido podría complicar el escenario y entorpecer la construcción de consensos desde el oficialismo.

En la Cámara de Diputados, estos son los escenarios de votación para las comisiones ordinarias legislativas.