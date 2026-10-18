La situación del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) se complica. La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara Baja concluyó la investigación en su contra y recomendó al pleno suspenderlo por 120 días del ejercicio de sus funciones por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel. La propuesta será debatida este lunes por el grupo de trabajo que encabeza Henry Albañil (Partido Cívico Obras).

De acuerdo con el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el legislador vulneró la imagen del Congreso al haber sido detenido en flagrancia por estos hechos. El documento sostiene que su conducta contravino los deberes que debía preservar como integrante de la Cámara de Diputados.

En esa línea, el informe técnico consideró que la gravedad de la falta justifica recomendar la máxima sanción prevista: 120 días de suspensión y el descuento de sus haberes. Para sustentar esta medida, invocó los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el reglamento.

Pérez Mallqui fue detenido el jueves 30 de julio, poco después de haber juramentado en el cargo, por una presunta agresión contra su expareja. El caso se convirtió en el primero en ser investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

Mientras el procedimiento parlamentario avanza, la fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Pide excluir elemento de prueba

Cabe recordar que este Diario reveló a fines de agosto que el diputado de JP pidió al Poder Judicial la exclusión del certificado médico legista practicado a su expareja, quien lo denunció por presuntamente haberla agredido física y psicológicamente, según documentación obtenida.

Pérez Mallqui sigue investigado por la Fiscalía Suprema de Familia, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

De acuerdo al documento, el diputado de Juntos Por el Perú, presentó un escrito ante el Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando una “tutela de derecho” en contra de la fiscalía, al cuestionar y sostener que el referido informe médico legista practicado a su expareja el 30 de julio del 2026, era “ilícito”.

Según el Certificado Legal N.°039118-VFL, su expareja presentaba “lesiones traumáticas recientes”.

El reporte médico precisó que la víctima presentaba moretones en el codo derecho, en el antebrazo derecho, en la pierna derecha y marcas de presión digital.