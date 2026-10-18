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Resumen

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Julián Pérez Mallqui es diputado de Juntos por el Perú. Foto: Andina.
Julián Pérez Mallqui es diputado de Juntos por el Perú. Foto: Andina.
Por Erik Rivera

La situación del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) se complica. La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara Baja concluyó la investigación en su contra y recomendó al pleno suspenderlo por 120 días del ejercicio de sus funciones por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel. La propuesta será debatida este lunes por el grupo de trabajo que encabeza Henry Albañil (Partido Cívico Obras).

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