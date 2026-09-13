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Parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular elaboraron informe en minoría.
Parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular elaboraron informe en minoría.
Por Thalía Cadenas

Nueve integrantes de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados remitieron a la Comisión de Constitución un informe en minoría que recomienda otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar durante 120 días en diversas materias.

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