Nueve integrantes de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados remitieron a la Comisión de Constitución un informe en minoría que recomienda otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar durante 120 días en diversas materias.

El documento - al que tuvo acceso El Comercio- opina favorablemente y declara viable el proyecto del Gobierno de Keiko Fujimori en las materias referidas a minería y formalización minera, hidrocarburos, industria petroquímica y electricidad.

Además, precisa que la opinión favorable se refiere a la viabilidad constitucional y sectorial de la delegación y “no implica aprobación anticipada del contenido de los decretos legislativos que se emitan, los cuales permanecerán sujetos al control parlamentario correspondiente”.

El informe en minoría lleva las firmas de seis congresistas de Fuerza Popular: Jaime Américo Abensur Pinasco, Nary Benvida Pinasco Montenegro, Geanmarco Antonio Quezada Castro, Kim Tami Muñoz Yurilmca, Ana Luisa Yuffra Lugo y José Marvin Palma Mendoza. También suscriben el documento Frank Krklec Torres y Félix See Hung Chang Apuy, de Renovación Popular, y Milagros Karina Santana Vera, del Partido del Buen Gobierno, quien además se desempeña como secretaria del grupo de trabajo.

En diálogo con El Comercio, el parlamentario Frank Krklec explicó que la opinión en minoría ha sido enviado a la Comisión de Constitución para que sea “tomada en cuenta” al momento de elaborar el predictamen.

“Hubo congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular que nos opusimos y dijimos que íbamos a presentar nuestro informe en minoría. Lo hemos firmado todos los congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular; también lo firmó la secretaria y ya se envió”, subrayó.

Como se recuerda, el pasado martes 8 de septiembre, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), aprobó por mayoría un informe que concluye que “no es viable” delegar las facultades. La decisión se adoptó con los votos de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y la propia adhesión de Milagros Santana.

También rechazaron la propuesta del Ejecutivo las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; y Justicia. A estas podría sumarse la Comisión de Economía. El Comercio accedió al informe de este grupo de trabajo, que también concluye que no resulta viable otorgar las facultades solicitadas por el Gobierno. Sin embargo, el documento aún no ha sido sometido a votación.

Si los integrantes del grupo de trabajo votan en el mismo sentido que las otras comisiones, Economía podría convertirse en la séptima comisión en pronunciarse en contra de la delegación de facultades.

Las opiniones consultivas fueron remitidas a la Comisión de Constitución, instancia parlamentaria encargada de elaborar el predictamen que será sometido a debate en el pleno de la Cámara baja. Precisamente, su presidenta, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue quien solicitó opinión a doce comisiones parlamentarias, de las cuales solo dos —Ambiente y Defensa Nacional— emitieron informes favorables.