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Resumen

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A poco más de dos meses desde los comicios generales 2026, donde también se votó para el nuevo Congreso bicameral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el último sábado el conteo del 100% de las actas. De esta manera, se confirmó que el Senado y la cámara de diputados solo estarán conformado por seis partidos políticos [ver recuadro].

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