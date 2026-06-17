A poco más de dos meses desde los comicios generales 2026, donde también se votó para el nuevo Congreso bicameral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el último sábado el conteo del 100% de las actas. De esta manera, se confirmó que el Senado y la cámara de diputados solo estarán conformado por seis partidos políticos [ver recuadro].

En la cámara de diputados, el fujimorismo tendrá 41 escaños, mientras que Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, 32. Detrás de ellos están: el Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Obras (5) y Ahora Nación (10).

Un detalle es que Sánchez Palomino, quien también postuló a diputado en Lima Metropolitana, no logró su reelección congresal. En la capital, su partido solo logró un escaño, pero este fue para la abogada Gianina Avendaño Vilca, quien obtuvo 22,644 votos preferenciales. El exministro de Comercio Exterior y Turismo solo obtuvo 15,541 votos preferenciales. Esto a pesar de ser el cabeza de lista.

Avendaño Vilca fue jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuando el candidato presidencial de Juntos por el Perú fue titular de ese sector.

El virtual diputado con mayor respaldo es el coronel PNP en retiro Harvey Colchado (Ahora Nación) con 140,381 votos preferenciales.

El ex jefe de la DIVIAC fue pasado al retiro en diciembre de 2024. Nueve meses después de que su unidad policial apoyará al Ministerio Público en el allanamiento a la entonces presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.

Detrás de Colchado están la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) con 124,531 votos preferenciales; la exparlamentaria Indira Huilca (Ahora Nación) con 91,373 votos preferenciales; y Cecilia Chacón (Fuerza Popular) con 79,381 votos preferenciales. Todos ellos postularon a la cámara baja en el distrito electoral de Lima.

De los 15 más votados para la cámara diputados, solo cuatro tienen experiencia como parlamentarios: Yarrow, Huilca, Chacón y el fujimorista Diethel Columbus [ver recuadro].

Chacón De Vetorri es la que mayor experiencia parlamentaria tiene. Esto debido a que ella antes ha sido congresista en tres oportunidades, entre 2006 y 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

Renovación Popular fue el partido con más representantes en este ranking: Yarrow, José Baella Malca (75,495 votos preferenciales), Roxana Rocha Gallegos (53,217 votos preferenciales), Javier Cipriani Thorne (39,548 votos preferenciales), Gustavo Segura Figueroa (38,978 votos preferenciales) y Frank Krklec Torres (34,631 votos preferenciales).

Entre los virtuales diputados con más votación solo una fue candidata fuera de Lima. Se trata de Yenifer Paredes Navarro, de Juntos por el Perú. Ella fue elegida en representación de Cajamarca.

Paredes Navarro- hermana de la ex primera dama Lilia Paredes y cuñada del expresidente Pedro Castillo- afronta una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca y otras regiones.

En tanto, la cirujana dentista Nathaly Molina Soto (Partido del Buen Gobierno), a pesar de tener el número 22 logró ubicarse en el puesto 14 de los virtuales diputados con mayor respaldo.

Según informó El Comercio, Molina Soto centró su campaña en una agenda animalista y dirigida a la ARMY (el fandom más grande de BTS, banda de K-pop).

Y en la agrupación del exministro de Defensa Jorge Nieto, quien optó por exhortar al voto nulo en la segunda vuelta, se dio un hecho particular: la última curul en Lima se definió por escaso margen y la pugna fue voto a voto hasta el final del conteo. La abogada Romina Uribe Sáenz (12,282 votos) obtuvo un escaño por solo 18 votos de diferencia sobre el lingüista Luis Ávila Cárdenas (12,261 votos).

Jimena Guevara Delgado, quien fue sindicada como operadora de la expresidenta Dina Boluarte, no logró un espacio en la cámara de diputados. Pero es la segunda accesitaria en el Partido del Buen Gobierno en la capital al haber obtenido 10,415 votos preferenciales. A mediados de marzo, Nieto había informado que conversó con la psicóloga para que deje su campaña.

Los más votados en el Senado

En la elección al Senado, en la modalidad de distrito único nacional, el más votado es el excongresista Miguel Torres (Fuerza Popular) con 343,239 votos preferenciales.

Torres también integra la fórmula presidencial de Keiko Fujimori, como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Y en el último quinquenio ha sido jefe de Gabinete de Asesores de la bancada de Fuerza Popular en el actual Congreso.

De los 10 senadores electos más votados, nueve tienen experiencia en el sector público y solo uno, no [ver recuadro]. Se trata José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), quien, según reportó en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se dedica a la agricultura y ganadería desde 1981.

Castillo Terrones es el hermano del expresidente Pedro Castillo, sentenciado a 11 años y nueve meses de prisión por conspiración para la rebelión. Esto a raíz del anuncio de un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Por Juntos por el Perú también figura entre las senadoras más votadas la congresista Silvana Robles. Ella fue ministra de Cultura durante el gobierno castillista.

Renovación Popular es el partido con más senadores electos dentro de los 10 con mayor votación. Se trata de Rafael López Aliaga (290,782), Alejandro Muñante (217,341) y Katherine Ampuero (190,384). El exalcalde de Lima ha adelantado que no asumirá el cargo y si esto se concreta, el exministro de Agricultura Absalón Vásquez será su accesitario. Él obtuvo 79,053 votos preferenciales.

Absalón Vásquez- quien fuera ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)- es parte del círculo de confianza del exalcalde de Lima. Foto: Absalón Vásquez. / SYSTEM

Vásquez- quien fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)- es parte del círculo de confianza del exalcalde de Lima.

Según consignó ante el JNE, en el 2008, fue condenado a prisión por peculado en la modalidad de cómplice. Esto por haber apoyado la falsificación de firmas de Vamos Vecino, agrupación que respaldó la reelección del ex mandatario Alberto Fujimori el año 2000.

Además, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de más de S/1 millón, que no ha cumplido con pagar en su totalidad.

Los otros senadores con mayor respaldo son Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 234,604 votos; Daniel Barragán (Obras), con 224,918 votos; Flavio Figallo y Patricia Iturrigue (Partido del Buen Gobierno) con 201,691 votos y 198,697 votos, respectivamente.

Más información

La derecha y la izquierda llegan igualados a la cámara de diputados del nuevo Congreso. Ambos bloques alcanzan 56 votos.

En este escenario, las 18 curules del Partido del Buen Gobierno cobran mayor relevancia. En el Senado, la derecha suma 30 adhesiones, mientras la izquierda 23. La agrupación de Nieto, ubicada al centro, tiene siete votos.