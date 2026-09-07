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Resumen

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Tras la difusión de un informe de El Comercio sobre el plan de la Comisión de Energía y Minas para abrirle las puertas a la Confemin, sus integrantes decidieron tomar cartas en el asunto y enviarle a Yenifer Paredes, quien preside la Mesa Directiva, un oficio en el que le solicitan ajustar la ruta planteada.

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