Los dirigentes de Acción Popular (AP) han cuestionado el rol que ha tenido la bancada del Congreso durante la reciente crisis que involucra al gobierno de Pedro Castillo. El vocero del bloque, Elvis Vergara, respaldó el domingo a los congresistas Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, sindicados por Karelim López en una presunta una red de corrupción que operaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y mencionados como parte del grupo de ‘Los Niños’.

El lunes, Vergara anunció que la bancada se abstendría de tomar una posición frente a la censura del titular del MTC, Juan Silva, lo que fue interpretado como un blindaje.

Aunado a ello, Vergara dijo que Acción Popular no se prestaría para una destitución “exprés” del jefe de Estado. Esta conducción y el papel del bloque parlamentario no ha sido bien tomado por los principales dirigentes del partido de la lampa.

Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, dijo a El Comercio que “ por la inexperiencia de algunos congresistas del partido se han generado estas inconsistencias que nos han llevado a una cierta incoherencia para la praxis política ”.

Afirmó que si la bancada tuviera “la madurez de anteriores bancadas”, no se encontraría en estos inconvenientes. “Lamento que la actuación de algunos congresistas esté demoliendo ese centro democrático que debemos tener. Tenemos que buscar la gobernabilidad. Lamentablemente, en estos momentos todas las fuerzas políticas están desorientadas”, agregó.

Edmundo del Águila Morote, elegido secretario general del partido en octubre del 2021, comentó que la situación de la bancada ha sido generada también por la ausencia de liderazgos y disciplina. “ No hubo dirigencia y al no haber liderazgos, entonces se produce esto. La unidad del partido se consigue a partir de varios ejes, uno fundamental es la disciplina . Si no hay disciplina, no hay unidad”, opinó sobre el comportamiento del bloque en los últimos días.

Una de las acciones para restablecer la disciplina en el partido, dijo, es citar a los congresistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción para que respondan ante la Secretaría Nacional de Disciplina.

“De todas formas se les tomará sus declaraciones, que hagan sus descargos, se va a proceder con que hagan un juramento. Producto de eso, la secretaría de disciplina evaluará, pedirá otros informes y, finalmente, de ser el caso, los meritorios pasarán al tribunal de disciplina. El tribunal tomará una decisión al respecto sobre esos casos”, explicó.

Yonhy Lescano, excandidato presidencial e integrante del Comité Político de Acción Popular, calificó como un error la posición que ha tenido el grupo durante la reciente crisis.

Lescano fue mencionado por Karelim López como el asesor de uno de los congresistas vinculados a ‘Los Niños’. El político es asesor del congresista Carlos Zeballos, quien ahora integra la bancada Perú Democrático.

“Me parece que no está bien estar respaldando sin una investigación mínima a todos los congresistas, da la impresión de que se está blindando sin ninguna indagación elemental . Han debido decir que se pondrán a derecho a pesar de que es la declaración de Karelim López. Me parece un error decir que se blinda a todos y se respalda todo, o que no hay ninguna responsabilidad”, dijo.

También comentó que fue un error la posición comunicada por Vergara respecto a la abstención de la bancada frente a la censura de Silva y una eventual vacancia presidencial. “Me parece que ha sido un error, han debido votar en favor de la censura. [...] se necesita un mínimo de investigación para poder tomar una decisión, pero no descartar de todo la vacancia porque puede ser que los hechos sean ciertos”, indicó Lescano.

Una fuente del partido también comentó a este Diario que la posición de la bancada ha sido dubitativa y esto podría deberse a su falta de experiencia. “Han estado un poco desorientados. No se han dado cuenta de que hemos sido elegidos para ser oposición, no para ser gobierno”, cuestionó.

En la interna de la bancada

En cuanto a la bancada, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, advirtió que si se descubre un “indicio indubitable y preciso” sobre los cinco congresistas del partido que son parte de ‘Los Niños’, pedirá la separación de los involucrados. El congresistas Juan Carlos Mori ha solicitado la licencia partidaria mientras se realizan las investigaciones. Hay quienes denominan a este grupo dentro de Acción Popular como ‘Los Dinámicos de la Lampa’.

De las tres facciones, el grupo denominado como ‘los surfistas’ son quienes transitan entre el bloque de izquierda y el institucionalista (de Alva) dependiendo del tema en debate. Silvia Monteza, por ejemplo, acudió con Doroteo, Jorge Luis Flores y Mori a Palacio de Gobierno a inicios de febrero, en plena crisis por el Gabinete de Héctor Valer.

Otras fuentes de este Diario indicaron que en la interna existe seguridad de la participación del congresista Doroteo, quien es vocero alterno de la bancada, en el presunto caso de corrupción. La sospecha inicial es que se presentaba como el coordinador de un grupo de congresistas, al que incluyó a Mori. No era alguien de quien sospechaban, como sí existe seguridad sobre Doroteo, Ilich López, Darwin Espinoza y Flores. El vocero inclinó la balanza para blindar a ‘Los Niños’.

Una fuente también comentó que Lescano tiene influencia en la bancada a través de la congresistas Hilda Portero, allegada a Zeballos. De otro lado, Alva había invitado este sábado a los congresistas de su bancada para celebrar su cumpleaños, pero la reunión ha sido cancelada.

Un problema que parte por reconocer a la dirigencia

Para los dirigentes del partido, el origen de los problemas en que se encuentra envuelta la bancada es que la secretaría general aún no ha sido reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Guevara comentó que “al no tener la dirigencia ejecutiva reconocida, si la tuviéramos nos llevaría a un plenario para elegir al tribunal de disciplina y eso no tenemos en estos momentos. Son vacíos”.

Del Águila agregó que en la historia del partido “nunca hubo bancadas como las últimas dos, siempre hubo bancadas disciplinadas, de gente honorable”. Sin embargo, hoy “es difícil controlar a los congresistas, es muy difícil porque la Ley de partidos políticos puso parámetros en donde a nosotros no nos permite establecer filtros claros”.

En cuanto a su situación como secretario general, que aún no es reconocida por el JNE, indicó que aunque tiene la representación del partido para los fines políticos, no ha podido elegirse a un presidente de partido.

Víctor Andrés García Belaunde, miembro del comité político de Acción Popular, afirmó que la situación es “penosa y dolorosa” para el partido. “No tenemos autoridades completas porque el JNE no se pronuncia todavía si acepta o no, o si certifica la elección del último secretario general del partido, cuyas elecciones fueron hace seis meses. Mientras no se pronuncie, hay gente que no quiere aceptar la autoridad de Edmundo del Águila porque el JNE aún no lo ha inscrito, aceptado. Esa excusa es usada por un sector del partido para no reconocerlo y eso es culpa del JNE. Si actuase de mejor manera, se solucionaría y no crear incertidumbre”, dijo.

Lescano también reconoció que la espera para que el JNE reconozca a la dirigencia es el problema esencial en Acción Popular. “La nueva dirigencia debe hacer las gestiones para ser reconocida oficialmente y tratar de llevar al partido por buen camino”, indicó.

¿Facciones?

El comité político del partido está integrado por Edmundo del Águila, Víctor Andrés García Belaunde, Mesías Guevara, Alberto Velarde, Alan Kessel y Yonhy Lescano. Del Águila considera que no hay facciones en la organización política, sino “opiniones” que, en algunos casos, tienen coincidencias.

“Como secretario general he empezado a tomar nota, vamos a convocar [a la bancada] y hacer que actúe en función a la línea política de Acción Popular y no a sus particulares puntos de vista. No obedecen al mandato imperativo, pero sí tienen que obedecer a la línea política del partido ”, afirmó.

Guevara apuntó que es innegable que en todo partido haya diversos liderazgos. “Más que facciones, diría que hay diversos liderazgos que tienen algunas visiones distintas, pero el pensamiento ideológico del partido nos une. No puedo negar que hay visiones distintas”, comentó.

