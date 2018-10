Dirigentes de Fuerza Popular entran en contradicciones

En la víspera de la audiencia del pedido de prisión preventiva para su lideresa Keiko Fujimori, Fuerza Popular volvió a evidenciar las descoordinaciones entre su cúpula en la bancada y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) partidario, uno de los motivos por los que pidió licencia el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

El congresista Miguel Torres afirmó ayer que no solo las voceras de la bancada habían puesto sus cargos a disposición, sino también los miembros del CEN, incluidos él mismo, en su condición de subsecretario general, y José Chlimper, el secretario general. La vocera titular Úrsula Letona también lo había anticipado.

Sin embargo, el secretario de Ideología, Antonio Medina, indicó a este Diario que él no había puesto su cargo a disposición a raíz de los últimos sucesos.

“El CEN no se reúne hace un par de meses. Yo no me atornillo al cargo, pero no es que por esta coyuntura haya puesto el cargo a disposición. Eso sí, considero importante generar una corriente de cambio”, refirió Medina.

El legislador Luis Galarreta, también secretario de Educación de Fuerza Popular, aseguró: “Todos estamos con la predisposición de arreglar las cosas y hacer cambios, pero eso no implica necesariamente dejar el cargo”.

Galarreta reconoció que hay fricciones entre la Presidencia del Congreso y la vocería de Fuerza Popular, pero indicó que se está trabajando para mejorar esa situación.

—Cuestión de números—

Miguel Torres también indicó que la vocera Úrsula Letona intentó hacer cambios en el equipo de asesores pero no se le permitió.

Letona señaló que hasta la fecha solo había podido concretar dos cambios: Carmen Vegas, a iniciativa suya, y Walter Jibaja, a pedido de sus colegas.

En el entorno de Letona dijeron que las críticas al interior de la bancada fueron por tres “asesores pulpines” que fueron promovidos por los dos últimos estrategas renunciantes que pasaron a trabajar con el titular del Congreso, Daniel Salaverry.

Sin embargo en las planillas del Congreso, que figuran en el portal de Transparencia, se muestra que, desde que Letona asumió la vocería en agosto, ingresaron 10 asesores nuevos a la bancada. En julio, antes de pasar a la bancada, cuatro de ellos trabajaban con Letona: dos en su despacho y dos en la Comisión de Constitución que ella presidió.