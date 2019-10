La noche del martes, la vicepresidenta Mercedes Araoz renunció a su cargo y a la encargatura que le dio el Congreso disuelto de las funciones de presidenta de la República. Lo hizo a través de una carta dirigida a Pedro Olaechea, en calidad de presidente del Congreso.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó, por la mañana, que “desde una perspectiva política y constitucional” Mercedes Araoz sigue siendo vicepresidenta porque -dijo- debe renunciar ante el Congreso y éste fue disuelto.

La validez de esta renuncia aún no es clara. ¿Qué es lo que pasó en los dos últimos casos de vicepresidentes que renunciaron? Fueron dos situaciones diferentes.

En el 2004, Raúl Diez Canseco presentó su carta de renuncia ante el entonces presidente Alejandro Toledo, quien la aceptó y se emitió la resolución correspondiente. Fuentes cercanas a Diez Canseco, señalaron que el argumento detrás era que no había sido elegido por el Congreso, sino por el voto popular.

En cambio, Omar Chehade –quien renunció a la segunda vicepresidencia en el 2012– presentó dos cartas: una al entonces presidente Ollanta Humala y otra a la presidencia del Congreso. Chehade recuerda que su solicitud fue aprobada por el pleno un mes después, y se hizo efectiva recién al día siguiente.

La renuncia del vicepresidente no está textualmente establecida en la Constitución, señala el abogado constitucionalista Luciano Lopez. “La renuncia del presidente sí está en el artículo 113; la del vicepresidente, no. No hay ninguna norma constitucional que diga ante quién renuncian los vicepresidentes”, dice López.

El expresidente del TC, Óscar Urviola, coincide en señalar que no está previsto.

La constitucionalista Milagros Revilla coincide en esta apreciación: “la renuncia de los vicepresidentes no está previsto con detalle, tanto es así que en la práctica [Diez Canseco y Chehade] se han hecho uso de actos que no coinciden”.

Para tener un panorama amplio, la situación de Araoz debe ser analizada bajo los dos supuestos: que la disolución del Congreso fue constitucional y que no lo fue.

En el primer escenario, el constitucionalista César Landa señala que la renuncia no tiene efectos jurídicos, pues el Congreso ha sido disuelto. Las decisiones que puedan haber tomado después quedan sin efecto. Olaechea ya no es presidente del Congreso, por lo que la carta no ha sido dirigida a un funcionario con mandato válido.

En esta interpretación, Revilla explica que, por analogía a lo que hizo Diez Canseco, la carta debió ser dirigida al presidente Vizcarra. Además, la Comisión Permanente no tiene facultades para aceptar esta renuncia.

Revilla señala que la toma de mando que realizó Araoz era, como ella misma lo ha considerado, un acto político, no uno que busque tener consecuencias reales, pues el Congreso ya estaba disuelto. Por ende, su renuncia no tiene consecuencias jurídicas.

En el segundo escenario, la situación también es complicada. La carta de Araoz está enmarcada en esta interpretación, pues solo reconoce la legitimidad del Congreso, no la de Vizcarra, explica el exmagistrado Urviola.

Por primacía de la realidad, el pleno del Congreso disuelto no se podrá reunir para votar la aprobación de la carta de Araoz. Por ello, a la Comisión Permanente le correspondería votar la aprobación de la renuncia de Araoz y expedir una resolución con su renuncia, explica Urviola. Pero no hay consenso entre los constitucionalistas para señalar que este grupo tiene las atribuciones para tomar esta decisión.

Por último, Revilla sostiene que ante cualquier controversia sobre la afectación de derechos de los involucrados podrá ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Justamente, la Comisión Permanente incluyó en la agenda de la sesión de esta tarde la renuncia de Araoz a la vicepresidencia de la República.