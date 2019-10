Luz Salgado (Fuerza Popular), miembro de la Comisión Permanente, afirmó este lunes que las movilizaciones “son potestad de cualquier ciudadano” y no solo “de las izquierdas”, en referencia a la marcha ‘Ciudadanos contra el golpe’ en rechazo la disolución del Congreso.

“Las marchas son potestad no solamente de las izquierdas, son potestad de cualquier ciudadano”, afirmó a la prensa.

El dominical ‘Cuarto Poder’ difundió el último domingo unas conversaciones de WhatsApp entre integrantes de Fuerza Popular en las que Héctor Becerril pide a sus colegas fujimoristas que “aseguren” que los trabajadores de sus despachos congresales y sus familiares participen en la marcha.

En una de las conversaciones se lee: “Por favor, colegas, aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización”.

El grupo, denominado “Comisión Permanente”, está integrado por los representantes de Fuerza Popular en este órgano del Congreso, que actualmente sigue en funciones.

Consultada sobre este chat, Luz Salgado respondió que no le “consta” el pedido de Héctor Becerril.

“Tengo muchos chats, pero lo que sí les digo es que las marchas son potestad no solamente de las izquierdas […] [¿Los trabajadores irán?] No, no, no, los trabajadores… [Eso han dicho sus colegas] No me consta”, dijo.

-“Todo diálogo es bueno”-

En otro momento, Salgado consideró que “todo diálogo es bueno”, en referencia al presidente Martín Vizcarra, quien reiteró que su gobierno se mantiene abierto a conversar tras la disolución del Congreso.

“Todo diálogo es bueno, sobre todo si buscamos salidas porque estamos en un limbo, en una situación en la que claramente se ha roto en equilibrio de poderes y aquí puede suceder cualquier cosa”, refirió.

Agregó que de este diálogo deberían participar también otros interlocutores y no solo el presidente Martín Vizcarra y el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

“Yo creo que deberían llevar personas que estén sentadas junto a ellos. Me imagino a un Luis Bedoya Reyes, me imagino a cinco representantes del Acuerdo Nacional, no todos porque somos bastantes. Creo que con el diálogo no se pierde nada y es un esfuerzo adicional para que las cosas se respeten en nuestro país, para que no corramos el riesgo de ir a la debacle, a la ilegalidad total”, manifestó.