El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que se reunirá con los parlamentarios que votaron por la suspensión del presidente Martín Vizcarra, luego de que este disolviera el Congreso el pasado 30 de setiembre, a fin de escuchar sus puntos de vista.

Desde Trujillo, el excandidato presidencial señaló que quienes votaron para suspender a Vizcarra del cargo y apoyaron la juramentación de Mercedes Araoz como presidenta encargada “tendrán que darle explicaciones al pueblo”.

"Vamos a conversar. Ellos tienen me explicarme y recuerden que en APP no imponemos las cosas. Quien ha votado será responsable de su voto, tendrá que explicarle al pueblo por qué voto, pero no van a querer involucrar al partido", expresó.

► Martín Vizcarra: “Yo asumo la responsabilidad de este acto de disolución”

► Martín Vizcarra sobre Mercedes Araoz: “No se puede decir ‘he juramentado, pero era de mentiritas’"

Acuña Peralta manifestó que su partido buscará tener a futuro una bancada más grande que la que tuve entre el 2016 y el 2019, y aseguró que APP ya se “equivocó” y no va a “aceptar corruptos”. En el Congreso disuelto, dos ex congresistas de su partido fueron condenados: Edwin Donayre (aún prófugo, tras ser condenado por peculado) y Benicio Ríos (preso por colusión).

“[Los congresistas] tienen que cumplir con la función de legislar en bien de la población, gestionar recursos para los alcaldes, gobernadores regionales y la función de fiscalización. APP no va a aceptar corruptos. Ya nos equivocamos, no habrá más equivocaciones. Vamos a ser muy cuidadosos en lo que se refiere a fiscalizar a los alcaldes, a los gobernadores”, sentenció.

Como se recuerda, Martín Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias apelando al artículo 134 de la Constitución Política.

Ante ello, el pleno aprobó una moción para suspender al mandatario del cargo por supuesta incapacidad y juramentó a Mercedes Araoz como presidenta encargada, pero ella terminó renunciando un día después, el pasado 1 de octubre.