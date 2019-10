El ministro de Defensa, Walter Martos, desestimó las voces que hablan de golpe del Estado tras la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República. Enfatizó que “no hemos visto ningún tanque” frente al Parlamento, y que, por el contrario, los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen cumpliendo sus funciones.

“Acá se habla mucho de golpe de Estado, pero no hemos visto ningún tanque frente al Congreso, no hemos visto ningún soldado, marino, aviador, persiguiendo a políticos, tomando lugares públicos", remarcó.

"En este momento, nuestros soldados, marinos y aviadores están luchando en el Vraem, están capacitándose para operaciones, están capacitándose para la minería, están ayudando a la población. Esa es su función y la van a continuar haciendo”, exclamó el ministro.



Walter Martos aseguró que el mandatario “es totalmente respetuoso de la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas, razón por la cual él ha aceptado el cargo como titular del Ministerio de Defensa.

“Tengo la firme convicción, la firme evidencia de que el presidente Martín Vizcarra es totalmente respetuoso de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y ese es uno de los aspectos importantes por los que estoy en este cargo […] Las instituciones armadas como el Ejército, la Marina, la Aviación, son entes autónomos, no deliberantes , por lo tanto, no intervienen en política”, sostuvo.

Agregó que la “energía” del jefe de Estado y de todo el Gabinete Ministerial está enfocada en el acercamiento con la población y el diálogo, y no en la confrontación.

“Nuestra energía tenemos que enfocarla no en la confrontación. Todos somos responsables de eso, no enfocarnos en la confrontación. Nuestra energía debería estar enfocada en la armonía, la convivencia pacífica entre los peruanos y el presidente [Martín] Vizcarra y todo su Gabinete estamos enfocados en el acercamiento con nuestra población, en el trabajo, en el diálogo con la concordancia y no en la confrontación”, manifestó.

Puntualizó que todas las acciones del presidente Martín Vizcara han estado enmarcadas “dentro de la normatividad” y la Constitución, tras la disolución del Parlamento hace una semana.