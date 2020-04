Luego de la renuncia de la congresista Arlette Contreras al Frente Amplio, una de las observaciones hechas por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, fue que podrían producirse dos salidas más en otra bancada.

“Ya hay una congresista que formalmente ha renunciado [Arlette Contreras], y hay dos congresistas de otra bancada que no están participando [en su grupo parlamentario] y posiblemente renuncien a UPP. No tengo los nombres, pero hay dos congresistas de UPP que al parecer no están conformes”, dijo Merino el último sábado a El Comercio.

La observación fue hecha porque uno de los procedimientos que deberán establecer es la representación de las bancadas, y sus votos, en los próximos Plenos virtuales. En el caso de los congresistas no agrupados, este sería un tema pendiente por atender.

José Vega, vocero de la bancada de Unión Por el Perú (UPP), rechazó estas especulaciones. “Como en toda institución política y partido puede haber discrepancias; pero que lleven a la renuncia, no. He conversado con los congresistas y no hay esa impresión”, dijo a este Diario.

“Grupo parlamentario etnocacerista”

De acuerdo con el congresista Posemoscrowte Chagua, en UPP están “avanzando hacia la unidad”. Como se recuerda, a inicios de marzo -cuando el Congreso aún no entraba en funciones-, se habían gestado las primeras desavenencias al interior de la bancada debido al pedido de una vocería etnocacerista en UPP y la inscripción de un propio proyecto político etnocacerista con miras a las próximas elecciones.

Según Chagua, en estos días en UPP han trabajando conjuntamente iniciativas legislativas como el proyecto de ley para dejar sin efecto la que denominó ‘ley del gatillo fácil’, en referencia a la ley de protección policial que libera de responsabilidades penales a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, “en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

Sin embargo, tanto Chagua Payano como el congresista Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, dos de los actuales parlamentarios que participaron en el ‘Andahuaylazo’, se identifican como el “grupo parlamentario etnocacerista” dentro de la bancada de UPP y difunden comunicados bajo esa denominación.

Chagua Payano y Chavarría Vilcatoma, los dos congresistas que se reúnen bajo el nombre de "grupo parlamentario etnocacerista". (Imagen: Facebook Iro Chagua)

Los primeros días de marzo, luego de que se llevó a cabo el X Congreso Nacional del partido etnocacerista, el congresista Chavarría dijo a El Comercio que lo acordado sobre una “bancada etnocacerista” era un mandato grupal y se debía respetar la decisión.

"Nosotros lo que exigimos es que realmente los etnocaceristas tengamos esa representación como corresponde, o sea tengamos la vocería. El partido exige que tengamos una propia representación en el Congreso”, dijo en aquella ocasión el congresista Chavarría, quien además es vocero alterno de la bancada de UPP.

Uno de los pronunciamientos de Chagua Payano y Chavarría Vilcatoma en el que se identifican como "GP Etnocacerista".

“El partido etnocacerista, en su último congreso, determinó que debemos hacer una bancada etnocacerista. Lo que pasa es que, al no tener la cantidad suficiente para poder hacerla, obligatoriamente tenemos que estar en la alianza electoral con UPP. En medio de ello, somos los etnocaceristas”, dijo el congresista Posemoscrowte Chagua a este Diario.

Asimismo, el congresista Chavarría mencionó que no se han planteado renuncias a la bancada de UPP, y que los pronunciamientos bajo el “GP Etnocacerista” son una cuestión identitaria. “Es parte de nuestra identidad y el protagonismo del partido etnocacerista. Pero como labor parlamentaria en el Congreso estamos los 13”, comentó.

Sobre estos comunicados, Chagua se pronunció en el mismo sentido que Chavarría, indicando que son un “ente pensante propio del etnocacerismo” y que, si no hay acuerdos en UPP sobre un tema específico, “simplemente nos quedamos con nuestra propuesta, con nuestro mensaje e idea. De eso se trata. Se respetan las diferencias que hay en la bancada”. “Nosotros no necesitamos coordinar nada para poder tomar pronunciamientos inmediatos como congresistas etnocaceristas que somos”, agregó Chagua Payano.

Si bien este “GP Etnocacerista” dentro de UPP es integrado por Chavarría y Chagua, reconocen a José Vega como el vocero de la bancada. “El hecho de que nos identifiquemos como grupo parlamentario etnocacerista es parte de nuestra propia identidad. Eso no quiere decir que hay un distanciamiento al interior de la bancada”, agregó Chavarría a El Comercio.

Comisiones y proyectos de ley

De acuerdo con la distribución de comisiones que se planteó la semana pasada, Roberto Chavarría es titular, en representación de UPP, en la comisión Agraria y accesitario en Energía y Minas. Mientras que Posemoscrowte Chagua es titular en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, y accesitario en Energía y Minas, y Salud y Población.

Hasta el cierre de esta nota, la bancada había presentado 10 proyectos de ley desde el 26 de marzo.

Los 10 Proyectos de Ley presentados por la bancada de UPP Ley que establece medidas para desplegar el control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 Ley de reforma constitucional para la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de edad Ley que permite la aplicación de la pena de muerte en casos de feminicidio Ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la función de seguridad ciudadana y establece el Servicio militar obligatorio Ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú afectados por la emergencia sanitaria Ley que plantea la pena de muerte para delitos de corrupción cometidos por presidente de la República y otros altos funcionarios en situación de emergencia Ley que dispone de reforma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP el retiro facultativo de una fracción de su fondo individual Ley sobre extinción especial de la pena en poblaciones carcelarias vulnerables para evitar que sufran los efectos del COVID-19 Ley que deroga la ley 31012, ley de protección policial Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios descentralizados en cada departamento para diagnosticar el COVID-19 y otras enfermedades

El congresista Chagua mencionó que, en el caso del proyecto de ley que deroga la ley de protección policial, toda la bancada de UPP estuvo de acuerdo. “En lo que se pueda se coordina, la idea es ganar más votos acá para que se apruebe una ley, estamos obligados no solo quedarnos con la propuesta yo y el grupo etnocacerista, sino coordinar con UPP”, dijo.

Respecto a la coordinación de las iniciativas legislativas que está ingresando UPP, Chavarría mencionó también que estas se coordinan con toda la bancada. “Sí, los conversamos en la bancada, hemos firmado y ya se han presentado en el Congreso, donde incluso José Vega firma como vocero de la bancada”, añadió.

De estos 10 proyectos de ley, los congresistas Chagua y Chavarría han participado en ocho con su firma.

Mientras que el proyecto, 4970/2020 iniciativa de Chagua y Chavarría, propone derogar la Ley 31012 (Ley de protección policial).





TE PUEDE INTERESAR