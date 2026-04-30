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Resumen

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De los 26 candidatos presidenciales que postularon también al Congreso de República para diputados y senadores, solo dos - Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación)- tienen asegurados sus escaños. Los demás quedaron fuera, según los resultados del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 80% de actas procesadas.

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