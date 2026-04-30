De los 26 candidatos presidenciales que postularon también al Congreso de República para diputados y senadores, solo dos - Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación)- tienen asegurados sus escaños. Los demás quedaron fuera, según los resultados del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 80% de actas procesadas.

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Algunos candidatos obtuvieron votaciones altas, pero no alcanzaron un escaño en el Poder Legislativo debido a que sus agrupaciones no superaron la valla electoral.

En contraste, hubo postulantes que no recibieron el respaldo ciudadano en su incursión al Congreso, como Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y con posibilidades de pasar al balotaje, quien no logró ni 20 mil votos como diputado por Lima Metropolitana.

En Lima Metropolitana, Juntos por el Perú alcanzó 130 mil votos, mientras que otras agrupaciones como Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular superaron los 500 mil electores.

Roberto Sánchez. Foto: GEC

En el 2021, Sánchez llegó al Poder Legislativo con una votación de 29.825 en Lima Metropolitana y su partido logró cinco escaños con un total de 847.570 votos. La agrupación política cierra esta etapa con el doble de integrantes, debido a su alianza con Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, aunque no con sus miembros originales.

En la elección del 12 de abril, Juntos por el Perú suma hasta el momento 1′219.484 votos para la Cámara de Diputados, lo que le otorga 31 representantes en distintas regiones. En Lima, uno de los escaños será para Giannina Avendaño, quien supera al actual congresista Roberto Sánchez Palomino por más de 6.000 votos.

Es importante resaltar que los Jurados Electorales Especiales tienen pendiente resolver 13.101 actas electorales observadas correspondiente a la elección de diputados. Al respecto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones precisó la semana pasada que las actas observadas por votos preferenciales no serán sometidas a recuento de votos, sino resueltas mediante cotejo, al no comprometer la validez de la votación de las organizaciones políticas.

En tanto, Ricardo Belmont (Obras) enfrenta un panorama parecido al de Sánchez, quien se posicionó entre los primeros lugares en las presidenciales, pero no logró captar más de 12 mil votos para el Senado como representante de Lima Metropolitana.

Los aspirantes a la Presidencia de la República que tuvieron mayor votación después de Rafael López Aliaga (246.994) y Alfonso López -Chau (196.911) [ver recuadro] son Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), con más de 120 mil votos, y Carlos Espá (Sí Creo), quien recibió el respaldo de más de 70 mil electores.

Les siguen César Acuña (Alianza para el Progreso), que supera los 53 mil votos; Yonhy Lescano (Cooperación Nacional) y José Luna (Podemos Perú), quienes obtuvieron más de 45 mil votos. Todos ellos postularon como senadores a nivel nacional.

De todos los candidatos al Sillón Presidencial, el que tuvo la menor cifra de electores fue Armando Massé (Partido Democrático Federal), quien, hasta el momento, no pasa ni los 550 votos.

Cabe señalar que inicialmente fueron 27 los candidatos que postularon al Congreso; sin embargo, la lista al Senado Nacional de Perú Moderno fue declarada improcedente, por lo que su candidato Carlos Jaico quedó fuera de carrera en esa elección.

Así como Sánchez Palomino, postularon a diputados por Lima los candidatos Paul Jaimes (Progresemos), Ronald Atencio (Venceremos); Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú); George Forsyth (Somos Perú) y Enrique Valderrama (Apra). De todos ellos, Paz de la Barra es el que menos votos obtuvo: no superó ni los 1.000 [ver recuadro].

De los 26 candidatos, cuatro son integrantes del actual Congreso y buscaron reelegirse sin éxito. Ellos son Roberto Sánchez, José Williams, José Luna y Roberto Chiabra. En tanto, los partidos de César Acuña, el prófugo Vladimir Cerrón, George Forsyth y Rafael López Aliaga cuentan con representación en el Legislativo.

Análisis

En diálogo con El Comercio, el experto en temas electorales Enzo Elguera y el analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, señalaron que estos resultados reflejan la debilidad de los liderazgos y que los resultados de esta elección no reflejan, en su real dimensión, la preferencia electoral de manera directa de los colchones que han podido alcanzar determinados candidatos.

Para Elguera, muchos candidatos se terminaron quedando fuera del Congreso porque sus agrupaciones no pasaron la valla electoral, pese a haber tenido una alta votación, y esta “representatividad se queda en el aire”, como en el caso de Pérez Tello, Espá, Acuña y Luna.

En el caso particular de Sánchez, señaló que los resultados expresan “evidentemente que tiene un bajo rendimiento en Lima Metropolitana y que no ha logrado un capital político urbano y, por consecuencia, un arrastre parlamentario fuerte”.

En su opinión, Sánchez cometió un error al postular como diputado por Lima Metropolitana, pues hubiese tenido mayor respaldo con una candidatura al Senado. “Su votación está concentrada en el voto rural y andino, en Lima Metropolitana tuvo un patrón electoral diferente”, subrayó.

Añadió que es muy probable que el candidato de Juntos por el Perú no haya calculado los resultados de la primera vuelta y lo que pretendió fue lograr un Parlamento importante y tener fuerza desde ahí.

A su turno, Radzinsky señaló que todavía no hay certeza de que Sánchez se quede fuera de la Cámara de Diputados, aunque con los resultados a más del 80% de actas contabilizadas es difícil que Juntos por el Perú logre dos escaños en Lima Metropolitana.

De otro lado, señaló que los resultados que dejan fuera a varios candidatos presidenciales “nos hablan de la debilidad de sus liderazgos”.

“Esta debilidad ve más acentuada en estas figuras presidenciales que no tienen ningún arraigo en la mayoría de casos en una región en particular ni con un sector característicos [...] Hay una perversión, una inconsistencia enorme del sistema porque tener tantas candidaturas con ese porcentaje de votos que ni siquiera alcanzaría una representación parlamentaria lo que está mostrando es que no tienen ningún espectro del electorado al que representar. Una noticia positiva es que van a perder la inscripción decenas de partidos”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que muchos líderes políticos confunden la visibilidad con el respaldo electoral: “creen que ser medianamente conocidos en un ámbito o tener publicaciones con alto alcance en redes sociales se traduce automáticamente en votos”. Sin embargo, advirtió que el hecho de que el electorado te conozca es solo uno de varios requisitos: “es necesario, pero claramente insuficiente”.