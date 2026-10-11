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Resumen

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—La delegación de facultades pasó a la Cámara de Senadores y ahora la discusión está en lo que puede hacer. Se dice que modificar, pero no desnaturalizar. ¿Hasta qué punto, según la Constitución y el reglamento, podría el Senado modificar lo que se aprobó en Diputados?

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Entrevista