El asunto es antes de eso, porque modificar significa alterar lo que viene y desnaturalizar significa quitarle el sentido. Pero lo importante es lo previo, ¿qué es lo que va a ver Senadores? En mi opinión, el Senado se tiene que limitar a ver el proyecto que llega de Diputados, y el proyecto son 20 puntos de los 66 que se pidieron. Algunos dicen que junto con el proyecto viene el expediente, es decir, todo el paquete que trae la propuesta original, los informes internos y externos, y lo que dijo la comisión. Entonces, el proyecto viene con 20 puntos, pero en el expediente están los 46 restantes. Y que teóricamente, se le puede dar la vuelta a lo que dijo Diputados.

MIRA AQUÍ: Comisión de Constitución del Senado inicia debate sobre facultades legislativas al Gobierno

—¿Eso sería desnaturalizar?

Sería desnaturalizar, porque hay una cosa que es clara, nos guste o no, la Cámara de Senadores no tiene iniciativa legislativa, está reducida en cuanto a leyes. Revisa decretos, nombra magistrados del TC, autoriza a viajar a la presidenta, pero no tiene iniciativa legislativa. Se la han quitado, en mi opinión, absurdamente. La han puesto como una cámara revisora y correctora. La fuerza política y legislativa está en Diputados. En materia legislativa, y en otras cosas, la Cámara de Senadores está pintada en la pared. Creo que tienen que ver el proyecto, pero si además ven todo lo que está en el expediente, que son los 46 puntos más, entonces, ¿para qué va a Diputados? Eso va a desfigurar la figura del Congreso.

—Según Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, sí pueden modificar o agregar, pero únicamente en los temas materia de las facultades: el fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana. Porque la materia original tiene leyes tributarias, reforma del Estado, etc.

Según el ex oficial mayor del Congreso César Delgado, en el Senado no solo van a ver los 20 puntos sino también los 46 que fueron analizados, pero no aprobados, porque –según él– suben con el expediente; es decir, una cosa es el proyecto, y otra el expediente, el archivo de lo que se discutió. Entonces, ¿qué se va a discutir? ¿Lo que se aprobó o el conjunto de lo que estuvo en la discusión?

—Según Mesía, se va a discutir lo que se aprobó, y sobre esto se pueden añadir cosas. También cree que podrían revisar la iniciativa en su totalidad, pero que, en este caso, no lo van a hacer.

El problema es que hay un mal diseño del Senado. Es un diseño descuidado, por así decirlo. Nadie se da cuenta que los senadores no tienen ninguna función legislativa. Los congresos europeos son así. Los casos típicos son España e Inglaterra. En el caso de Inglaterra es clarísimo, la Cámara de los Comunes tiene todo, y la de los Lores es un adorno. Pero hay que ver si a eso se acostumbra en el Perú.

Carlos Mesía de Fuerza Popular preside la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)

—Si se ha aprobado el tema de seguridad ciudadana, ¿el Senado podría añadir, por ejemplo, que se llame grupos terroristas a las organizaciones criminales?

Eso ya es desnaturalizarlo, pues significa una tipificación penal y todo lo que es delito está en el Código Penal, y para eso no han pedido facultades o no se las han dado.

—Diputados aprobó el dictamen en mayoría de 20 puntos y el fujimorismo planteó agregar nueve que no se llegaron a votar. ¿Podría el Senado agregarlos?

No, en mi opinión no puede. Lo que tienen que hacer es limitarse a lo aprobado, eso lo modifican, le dan vuelta, pero si meto algo de fuera, ya estoy desnaturalizando.

—¿Es legal o constitucionalmente dable que Diputados ponga como condición para dar facultades que el Senado se comprometa a no tocar el documento aprobado?

No, eso es un absurdo. Las cámaras son independientes. Ninguna puede mandar sobre la otra. Eso de que yo no apruebo nada mientras no me den una garantía, son tonterías. Las cámaras son independientes. Lamentablemente, la gente que está en Diputados está perdida en el espacio, no conoce lo que es el juego parlamentario.

—¿A qué se refiere?

A las reglas del Parlamento que están en la Constitución. El derecho parlamentario es un derecho de usos y costumbres de acuerdo a ley. Pero nunca nadie ha dicho: “Señores del Senado, ustedes no me tocan esto. Pónganlo como condición; si no, no hago nada”. Eso nunca se ha visto.

—¿Hace bien el presidente de Diputados, Óscar Reto, cuando dice que el Senado no puede “avasallar” y habla de viejas prácticas, o está defendiendo sus fueros?

Me parece que está exagerando un poco. No tiene mucha experiencia parlamentaria, porque en el fondo ha debido decir: “Miren, señores; nosotros, de acuerdo a la Constitución, hemos aprobado esto, el Senado verá lo que hace”. El Senado solamente actúa cuando recibe el proyecto, nada más. Antes, no se puede meter.

“Keiko Fujimori no tiene mayoría, le van a hacer la vida imposible. Está recién empezando el gobierno, ¿qué va a pasar en dos años?”. (Foto: Julio Reaño / El Comercio)

—¿Fallaron los cálculos? Porque nunca se pensó que la izquierda iba a tener una mayoría en Diputados; por tanto, el control político.

El problema es la llamada cifra repartidora, que está en el Perú desde 1963 y que causó grandes problemas en el primer gobierno de Fernando Belaunde, porque ganaba un presidente con 35% o 36% de votos, más o menos, cuando no había segunda vuelta. Ahora hay que ir a un balotaje, pero lo que sucede es que se tiene un Congreso fragmentado, en el que nadie tiene mayoría. Que no apoya y con el que se tiene que negociar, y eso produce las crisis.

—¿Es utópico decir que ha llegado el momento de replantear esto?

Hay varios puntos de vista, uno es por qué la segunda vuelta es solo para el Ejecutivo. El balotaje, donde existe, es para todo el espectro, congresistas también. Lo otro es la cifra repartidora que produce un Ejecutivo débil, como el que estamos viendo. La señora Keiko Fujimori no tiene mayoría, le van a hacer la vida imposible. Está recién empezando el gobierno, ¿qué va a pasar en dos años? Creo que aquí la cifra repartidora va a ser perturbadora, salvo que haya continuas concesiones o como hizo Ollanta Humala, llamaba a la gente.

—Algunos congresistas señalan que lo que pase en el tema de facultades va a marcar la pauta.

Ahí se va a ver. El Perú es un país presidencial, pero con muchos matices parlamentarios, que se ve, por ejemplo, en la censura de los ministros, en la vacancia por incapacidad moral. Es un país que obliga a que el Ejecutivo negocie con el Congreso. La señora Fujimori va a tener que hilar muy fino para llegar hasta el final.

—¿Es momento de que ambas cámaras delimiten qué es modificar y qué es desnaturalizar?

Sería lo ideal, pero no creo que se llegue a un acuerdo. Porque la palabra desnaturalizar es un poco indefinida. Lo mejor sería negociar.

—¿Hay condiciones para negociar?

Es difícil porque la gente de Juntos por el Perú está todavía con la piedra en el ojo. Tiene una derrota que no aceptan o no asimilan. El problema es que no se dan cuenta de que está en juego el sistema democrático. Yo no digo que sean serviles, pero simplemente que apoyen las cosas importantes.

—¿Cómo está en juego el sistema democrático?

Muy sencillo, a la hora de que no hay gobierno, este se vuelve débil. Y si se vuelve débil, se vuelve paralítico, no anda, y empiezan a haber huelgas y otras protestas, y al final puede pasar cualquier cosa, no creo que un golpe de Estado como antes, pero sí puede haber una vacancia.

—Si no se llega a un consenso para delimitar qué es modificar y desnaturalizar, ¿habrá un debilitamiento progresivo?

Sí, yo creo que sí porque no veo voluntad. En los últimos años, he visto que la crisis y la oposición se acentúan en el último año y medio de gobierno, porque la gente ya empieza a pensar en las elecciones, pero acá desde el saque ya están fastidiando.

—Colegas suyos han dicho que hay temas que pueden resolverse con decretos de urgencia. ¿Es tan fácil como lo pintan?

El problema es que los decretos de urgencia son acotados para materias económicas y financieras. Pero se supone que lo económico-financiero es lo inmediato, no lo accesorio. Además, el decreto de urgencia siempre es frágil, a la gente no le gusta usarlo y tiene que revisarlo el Senado. Lo ideal es que se den facultades.

—La Comisión de Constitución del Senado ya está sesionando, han ido los ministros, luego se verá en el pleno, pero seguro va a pasar otro mes. ¿Se puede desatar este nudo?

El problema es que los congresos en todas partes tienen una disciplina interna. Leí un libro sobre la historia política de Inglaterra en el que un congresista decía: “en el transcurso de los debates he cambiado muchas veces de opinión, nunca de voto”. El Parlamento tiene que tener una disciplina que es ¿apoyamos, no apoyamos? ¿Votamos o no votamos? Pero eso es firme, no que estemos con cubileteos.

“La ONPE no funciona, hay que replantearla con gente calificada”

— Estamos a una semana de las elecciones y seguimos esperando resultados. Hay voces que dicen que se debe replantear el sistema electoral. ¿Será posible?

A futuro.

— En países vecinos, en la noche de la elección tienen resultados.

En Brasil, Colombia, México también. La Constitución actual distinguió el JNE, que es un ente administrativo jurisdiccional, de la ONPE, que es un ente operativo. Pero la ONPE no funciona, hay que replantearla con gente calificada, quizá llamando a técnicos extranjeros.

— Los matemáticos, que son más rápidos que la ONPE, han dicho que sería irreversible el triunfo de la lista de Renovación Popular. El propio Francis Allison dijo que debe respetarse la elección del pueblo. Entre el derecho del pueblo que votó y la Constitución que no admite la reelección, ¿cuál derecho manda?

Lo que manda es la Constitución, porque el pueblo votó por la Constitución y actúa de acuerdo a ella y la obedece. El problema del señor Rafael López Aliaga es que ha hecho una reelección encubierta, así de simple. Un fraude a la ley que significa utilizar medios lícitos para conseguir un fin ilícito. Es curioso, participa en las elecciones y denuncia fraude; es elegido senador, renuncia. Un cargo que es irrenunciable. Renuncia al municipio para ser alcalde, pero postula a la alcaldía en forma encubierta e indirecta. Esto me parece realmente poco serio. Yo tenía una gran ilusión con este caballero, pero tiene dos cosas: una ambición desmedida e insulta a todo el mundo. A mí me ha insultado cinco o seis veces, pero no le hago caso. Políticamente hablando, creo que tiene una conducta reprobable. Ahora, si lo decide el JNE, habrá que respetarlo.

— El primero que debe pronunciarse en el caso de las credenciales es el Jurado Electoral Especial...

La última palabra la tendrá el JNE. Es normal que pase por el Jurado Electoral Especial, pero la apelación va a ser arriba, y si nadie apela, va a ir con la impugnación de un tercero. Al final, el JNE va a votar por eso y, en parte, ya adelantó opinión.

—¿Cómo adelantó opinión?

Cuando se hizo una tacha a su candidatura y la desestimó por mayoría. Hubo solamente un voto en contra.

—¿Puede ir el JNE en contra de sus decisiones anteriores?

Es difícil. Podrían hacerlo.

—Son 130 candidatos con la misma figura.

Lo cual me parece de espanto porque es darle la vuelta a la ley. Y todo está originado porque hay una prohibición de reelección. Eso hay que eliminarlo.

—¿Es el momento de que el Congreso retome la reelección inmediata de alcaldes?

El Congreso no la ve. Salvo determinadas personas, el Congreso no la ve.