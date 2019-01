El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseveró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, "es una vergüenza" para la institución que representa porque "vendió su función a intereses políticos".

Pérez explicó que esta apreciación se sustenta en la decisión que el titular del Ministerio Público anunció la noche del 31 de diciembre, así como en las razones que dio para justificar la misma.

"Lo único que puedo decir es que [Pedro Chávarry] es una vergüenza para la institución. Ese es el único calificativo que le podemos dar a una persona que vendió la función para intereses políticos", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"[Eso se sustenta] precisamente en la decisión de habernos removido cuando estábamos ad portas de la firma del acuerdo de colaboración eficaz que va a traer la información y la evidencia para seguir encausando las investigaciones contra las personas que actualmente son investigados o que se pueda ampliar el espectro de investigados en los procesos que sigue el equipo especial", señaló.

En esa línea, Pérez instó a sus colegas fiscales a no dejarse engañar por quienes indican que iniciativas legislativas como la del Ejecutivo estarían atentando contra la autonomía de su institución, puesto que esta, según indicó, carece de autonomía al tener un titular que "ha entregado" la institución.

"¿Realmente tenemos autonomía o independencia con Pedro Chávarry y los otros fiscales supremos vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto en el Ministerio Público? ¿Cuál autonomía e independencia tenemos cuando Pedro Chávarry entregó la institución, cuando quienes lo secundan no hicieron nada para impedir ello?", cuestionó.

"Lo que vemos es inédito en la historia de la institución, mi llamado es a los fiscales para que no se dejen manipular por algunos pronunciamientos", remarcó.

En otro momento, Pérez se refirió a las críticas en torno al citado de su tesis de maestría en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y detalló que elaboró la misma siguiendo los lineamientos de dicho centro de estudios.

Dijo entender, en ese sentido, el escrutinio público a su persona por la labor que cumple e invitó a revisar su otra tesis de maestría en la Universidad ESAN.

"He cumplido con el formato y citado que me exigió la universidad. Mi tesis es de acceso público, no está perdida en alguna biblioteca. No solo tengo ese máster, también tengo otro en la ESAN, pueden revisar también esa tesis", manifestó.

"Acepto la crítica y el escrutinio que se está realizando de mis actividades, por la función que cumplo sé que estoy bajo el análisis público", añadió.