icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"En su hiperbólico discurso en la asamblea de la ONU y en el recibimiento con honores y cañonazos a Xi Jin Ping, Trump coronó una de sus mayores exhibiciones de poder", señala Fernando Vivas.
"En su hiperbólico discurso en la asamblea de la ONU y en el recibimiento con honores y cañonazos a Xi Jin Ping, Trump coronó una de sus mayores exhibiciones de poder", señala Fernando Vivas.
Por Fernando Vivas

No se puede hacer fact checking a tanta hipérbole trumpista: “América ha vuelto y es más fuerte que nunca”, “nuestra economía es la envidia del mundo”, “nuestro ejército es el más poderoso de la tierra”, “nuestra tecnología no tiene rival y estamos a la cabeza prácticamente en todo”, “hace dos años nuestro país estaba muerto, ahora somos el país más atractivo del mundo”. A afirmaciones así no se las contrasta contra la ordinariez cotidiana; se disfruta el espectáculo, se analiza la puesta en escena, se hacen presagios. Trump habló al mundo y el mundo tuvo que escucharlo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.