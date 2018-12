Donantes niegan aportes a campaña aprista del 2006

Por Junior Miani y Mauricio Madrid



Cinco ciudadanos que figuran como aportantes a la campaña presidencial del Partido Aprista Peruano del 2006 negaron a El Comercio que hayan contribuido económicamente con la candidatura de Alan García, pese a que sus nombres figuran en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los documentos presentados por el Partido Aprista a esa entidad señalan que cuatro de los ciudadanos contactados por este Diario donaron S/1.000 el 31 de diciembre del 2005, y el quinto; S/2.400 entre los meses de marzo y mayo del 2006. Ellos afirman que sus nombres fueron usados. Esa elección fue ganada por Alan García.

—La voz de los fantasmas—

Giorgina Fernández Salvador de Humareda es un ama de casa que vive en el Centro Poblado Cerro Alegre, en Cañete, y figura en el registro de donantes de la ONPE con un aporte de S/1.000 que habría entregado el 31 de diciembre del 2005. “Yo nunca he aportado nada, para qué lo voy a negar cuando en verdad yo necesitaría esa plata. Yo soy ama de casa”, declaró a El Comercio.

De acuerdo con su testimonio, Fernández fue simpatizante del Apra, pero desconoce quién pudo inscribirla para que aparezca en el reporte. Aseguró que no pudo entregar ese dinero, ya que ella no tiene trabajo y su esposo es albañil y mototaxista. “En verdad, como le digo, esa plata yo la necesito. ¿Por qué han agarrado mi nombre? […] está mal lo que están insinuando sobre mi persona”, expresó.

En el mismo sentido declaró David Morales Quispe. Él vive en una casa prefabricada en el tercer piso de un solar en Ate y también figura como aportante con S/1.000. “Lo niego. Jamás he donado S/1.000. […] Nunca he sido aprista, de ningún partido político”, respondió al ser consultado sobre si donó ese monto.

Asimismo, indicó que en aquella época era un trabajador independiente que confeccionaba adornos para autos. “No aporté nada, ni un sol […] ni tenía la capacidad de aportar”, sentenció.

Dany Daniel Mendoza Mendoza es un estudiante de 35 años que vive con sus padres en San Juan de Lurigancho. Mendoza declaró a El Comercio que tampoco pagó S/1.000 a la campaña presidencial aprista el 31 de diciembre del 2005. “Me parece algo totalmente indignante que estén tomando el nombre de las personas. En este caso yo no tengo nada que ver y aparezco en una relación [de aportantes]”, señaló.

Mendoza rechazó que tenga alguna relación con el Apra u otra agrupación política. “No me relaciono en nada con la política. No me interesa. No es nada que me llame la atención”, remarcó.

En tanto, Juan Fajardo Salazar, obrero de 52 años que vive en Carmen de la Legua, también desestimó que haya aportado S/1.000 a la campaña aprista. “Lamentablemente, me han involucrado en eso, pero yo no he participado. Ningún dinero he entregado ahí, no he dado a ese partido […] En ese tiempo ni ganaba tampoco esa cantidad de dinero”, indicó.

A diferencia de los otros consultados, Fajardo fue citado como testigo ante el primer despacho del equipo especial del Caso Lava Jato el 4 de diciembre del 2018 para declarar en la investigación que se sigue a Alan García y otros por presunto lavado de activos.“Acá me citan como testigo y yo no conozco a la persona que ahorita están denunciando, Alan García Pérez”, remarcó Fajardo.

Quien firmó la citación fue Érika Delgado Torres, fiscal adjunta de José Domingo Pérez que fue removida por el fiscal de la Nación Pedro Chávarry el pasado 12 de octubre.

—Teme represalias—

Óscar Colonna Mori es un profesor preuniversitario que aparece en el padrón de aportantes a la campaña aprista con tres depósitos de S/800 en los días 31 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo del 2006, los cuales suman en total S/2.400. Consultado por este Diario sobre estos aportes, Colonna respondió: “Han transcurrido 12 años, pero sí te puedo decir que no, en absoluto no tengo nada que ver con eso […] como profesor, esa plata a mí no me cae mal”.

Colonna comentó que desde hace unos meses trabaja en la academia preuniversitaria Antenor Orrego, ubicada en el local del Partido Aprista de la avenida Alfonso Ugarte, y que antes de dar su testimonio sobre este caso tenía que hablar con los dirigentes de su centro laboral por temor a represalias. “Yo no me voy a comer un problema en el que no tengo que ver nada, [pero] es muy probable que me cueste la situación del retiro de la institución”, señaló.

—Dinero a cuentagotas—

Según la ONPE, el financiamiento de la postulación de Alan García en ese año ascendió a S/5’916.277 y el 99,8% del total de aportantes del Partido Aprista entregó entre S/1 y S/20.

Giorgina Fernández, quien también negó una donación de S/1.000, aparece en el registro de la ONPE con otro pago de S/1 el 28 de febrero del 2006. Sin embargo, ella se reafirmó en que no entregó ese monto. Juan Fajardo también desconoce un aporte de S/2 del 31 de mayo del 2006 que aparece en el mismo reporte.

Al respecto, el experto en temas electorales José Tello señaló que la situación del Partido Aprista debería ser investigada para determinar si mintieron en la información que proporcionaron a la ONPE. “Ellos tienen que presentar la información sobre quiénes han sido las personas que han aportado los montos, identificarlas plenamente y si se ha dado esta situación [de aportantes que niegan que donaron el monto registrado] […] habría que investigar”, afirmó.

Según Tello, que los aportantes que aparecen en el registro nieguen que entregaron los montos consignados se debe a que la precariedad de la Ley de Partidos Políticos lo permitía. “A razón de que en aquella época recién se aplicaba la Ley de Partidos Políticos, había pocas probabilidades de evitar una situación de simulación de aportes, que coloquialmente se denomina ‘pitufeo’”, remarcó.

La Ley de Partidos Políticos publicada el 1 de noviembre del 2003 –y por la que se regía la regularización de aportes a las campañas para las elecciones generales del 2006– señala que “las aportaciones procedentes de una misma persona natural o jurídica” no podían exceder las 60 UIT, es decir, S/204.000.

El ex jefe de la ONPE Fernando Tuesta opinó que, ante el tope de la cantidad que se podía aportar bajo esta normativa, los partidos buscaban “tratar de darle la vuelta a la ley […] quizás hubo personas que aportaron más y la única manera de no infringir la ley formalmente era haciendo pasar a terceros [como aportantes]”.

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, investiga a García Pérez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias, entre otros, por los aportes a su campaña presidencial en el 2006.

—Descargos—

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, indicó en diálogo con este Diario que si los aportantes negaron que dieron los montos que señala la ONPE se debe a una confusión respecto al dinero que estas personas habrían donado al Partido Aprista en ese momento. “Puede ser que alguno haya dicho no o que no haya aportado para la campaña cuando en realidad lo que se ha considerado parte de este monto para la campaña han sido sus aportes ordinarios, aportes de inscripción producto de haber participado en un plenario […] entonces no lo consideran aporte de campaña”, indicó. Sin embargo, ninguno de los cinco donantes consultados por El Comercio es afiliado del Apra.

Asimismo, Reyna resaltó que “el tema de los aportes no lo maneja el candidato, quien tendría que estar preocupado en su mensaje, en el debate, en las alianzas, en las visitas a provincia, eso lo maneja la tesorería”.

El Comercio buscó en su domicilio a Franklin Chávez Montenegro, actual tesorero del Partido Aprista, quien se negó a declarar. Al describirle el tema de los supuestos aportantes fantasmas a la campaña del 2006, se limitó a decir: “Sigan averiguando”.

En la campaña del 2006, el tesorero del partido fue Luis Gasco Bravo. El Comercio buscó comunicarse con él, pero no respondió a nuestras llamadas.

El ex ministro aprista Luis Alva Castro, sindicado por Jorge Barata como el nexo entre los aportes de la empresa Odebrecht y el partido, también se negó a nuestro pedido de entrevista aduciendo que tenía que hacer un viaje urgente. “Le estoy diciendo que no puedo, señor. Tengo que viajar ahorita”, señaló. En una segunda oportunidad, este Diario volvió a buscar a Alva Castro en su domicilio, pero no obtuvo respuesta.

Respecto a la participación de Alva Castro en los comicios, Erasmo Reyna aseguró que “no tenía ninguna responsabilidad en la campaña, no ha sido jefe de campaña, no ha sido del entorno del ex presidente García en campaña”.

-Niegan que hayan dado dinero-

