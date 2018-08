El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Edwin Donayre rompió su silencio y dijo estar “absolutamente sorprendido” con la sentencia de cinco años y seis meses de prisión que dictó en su contra la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia por el Caso Gasolinazo.

Este jueves se anunció una conferencia de prensa del legislador en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso. No obstante, un grupo de simpatizantes lo esperaba al frente, en la Avenida Abancay, en donde finalmente hizo su aparición y emitió un pronunciamiento. Casi no respondió preguntas de los periodistas.

Con megáfono en mano, Edwin Donayre calificó de “revés” el fallo judicial, que lo encontró culpable del desvío de combustible en el Ejercito. Por ello, reiteró su inocencia y adelantó que apelará ante la Corte Suprema.

Consultado sobre si pasaría a la clandestinidad, como su colega de APP, Benicio Ríos, Edwin Donayre expresó que no, debido a que precisamente buscará un pronunciamiento de una siguiente instancia. Citó el caso de otros congresistas que también cuentan con una sentencia en su contra, como el del fujimorista Guillermo Martorell.

“Cinco horas he hecho mi defensa, he presentado más de 100 documentos justificatorios y todavía les dije a las vocales: ‘No me crean, tampoco pido que me absuelvan, pero que sí que el Dios de los ejércitos ilumine su discernimiento y su sentido común”, mencionó Edwin Donayre sobre la presentación de sus descargos.

(Foto / Paco Sanseviero El Comercio / Video: El Comercio)

Toda esta documentación, inquirió el ex comandante general del Ejército, no se tomó en cuenta al momento de emitir la sentencia. “Yo no entiendo, pero sí sigo confiando en el Poder Judicial porque debe haber gente justa, responsable, y se apelará a las instancias”, añadió.

Según comentó el congresista de APP, todos los miembros de su bancada ─como Gloria Montenegro, Richard Acuña y César Vásquez─ se han comunicado con él para preguntarle sobre este caso. “Me han dado su apoyo”, acotó.

Respecto al pedido que se realizará al Congreso para levantarle su inmunidad a fin de que cumpla su sentencia, Edwin Donayre aseveró que no moverá “ni un pelo” para interferir en este proceso, pero dejó entrever que él tampoco lo solicitará.

“Que investiguen y, si me tengo que ir, en buena hora. Yo no le tengo de verdad ningún temor. Pero sí que carguen en su conciencia aquellos jueces en las cuales… Mire, de verdad, para mí, esto fue una absoluta sorpresa”, puntualizó.