Dos ex ministros con embajadas en el horizonte [INFORME]

Las próximas semanas se avizoran agitadas para la política exterior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y no solo por la posible llegada del cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas de abril.

Durante una reciente entrevista con El Comercio, la canciller Cayetana Aljovín remarcó el giro que el presidente Kuczynski pretende dar a la política exterior peruana. “Quiere una cancillería moderna, pro inversiones, que pueda atraer interés de inversionistas e industrias culturales”, detalló la ministra.

Para cumplir ese objetivo, el rol de los embajadores políticos es considerado un factor clave en el Gobierno. Embajadores sin una carrera diplomática o ya jubilados de esta, que el Ejecutivo hoy contempla aumentar.

—Cuestión de números—

La legislación peruana vigente permite al Poder Ejecutivo asignar, como máximo, el 20% de las 64 embajadas peruanas existentes en el mundo a representantes políticos.

“Hemos tenido, a través de los años, experiencias buenas y otras no tan buenas. Lo ideal es que no sean solo personas de confianza [del presidente]. Deberían tener experiencia y capacidad para vincularse a un medio extraño, a fin de promover inversiones”, señala el ex canciller Allan Wagner.

De los 12 cupos permitidos, hasta el momento el gobierno de Kuczynski ha utilizado solo siete. Miembros del gobierno, personas de confianza del mandatario, políticos y diplomáticos retirados de la función componen esa lista [ver gráfico].

El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, fue el último en sumarse a la nómina de embajadores políticos, como representante peruano en Canadá. Sin embargo, no sería el único ex integrante del Gabinete que pase a ocupar una embajada del Perú en el extranjero.

—Viejos conocidos—

Según pudo conocer este Diario a través de fuentes del Poder Ejecutivo, el Gobierno evalúa la designación como embajadores del ex ministro de Salud Fernando D’Alessio y del ex ministro de Trabajo Alfonso Grados.

“A D’Alessio se le asignaría la Embajada del Perú en Viena (Austria), hoy ocupada por el embajador Juan Fernando Rojas Samanez. Mientras que a Grados se lo enviaría como embajador ante la Santa Sede (Ciudad del Vaticano), cargo que ocupa la embajadora María Elvira Velásquez Rivas-Plata”, detalla uno de los miembros del Poder Ejecutivo.

El trabajo de Grados en la organización de la llegada del papa Francisco al Perú, así como los vínculos creados con funcionarios de la Santa Sede serían los principales elementos que alentarían su designación. Sin embargo, el ex ministro prefiere la mesura al hablar de su futuro.

“Estoy abocado exclusivamente al informe de la visita papal que presentaré la próxima semana. Recién cuando lo termine evaluaré las posibilidades. Por ahora no hay nada concreto”, señaló a El Comercio.

Este Diario también intentó comunicarse con el ex ministro D’Alessio, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

—Reacciones disímiles—

Al ser consultada por la posibilidad de que otros ex titulares de carteras ministeriales ocupen embajadas peruanas en el extranjero, la canciller Aljovín se limitó a señalar que el presidente Kuczynski “tiene espacio para nombrar a otros embajadores políticos”.

“Es una decisión que el presidente conversará conmigo en su momento y que, además, tenemos que presentar ante el Consejo de Ministros”, agregó la ministra de Relaciones Exteriores.

Efectivamente, incluso con la designación de Fernando D’Alessio y Alfonso Grados, el presidente Kuczynski tendría la opción de nombrar a otros tres embajadores políticos. No obstante, la potencial designación de ex ministros de su gobierno ya genera cuestionamientos desde la oposición.

“Si bien es potestad del presidente Pedro Pablo Kuczynski, estamos viendo que se quiere compensar a los ministros que acaban de dejar sus cargos. No podemos negar que Alfonso Grados hizo un excelente trabajo en la llegada del Papa al Perú, pero, por ejemplo, Fernando D’Alessio no se ha podido desempeñar aún como funcionario público”, remarca la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Luz Salgado (Fuerza Popular).

La designación de D’Alessio generaría mayores cuestionamientos en las bancadas de izquierda: el Frente Amplio y Nuevo Perú. Ello a raíz de que, consideran, cumplió un rol preponderante en el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

“Como ministro de Salud, D’Alessio asume la responsabilidad del indulto. Su nombramiento debilitaría nuestra diplomacia. Nuevo Perú se pronunciará en contra y el presidente asumirá el costo político de esa decisión”, manifiesta el vocero de esa bancada, Alberto Quintanilla.

Más allá de los cuestionamientos, mientras se mantenga dentro de los 12 cupos permitidos, la última palabra respecto a las designaciones de Fernando D'Alessio y Alfonso Grados la tiene el jefe del Estado.



