A un día de la elección para la presidencia del Congreso, hay dos candidatos: Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). Ambos deben inscribir sus listas hoy.

Fuerza Popular repitió la fórmula del año pasado y nombró candidato a quien era su vocero titular. Además de Salaverry, se eligió candidata a la primera vicepresidencia a Leyla Chihuán.

Los nombres de Salaverry y Chihuán fueron propuestos por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la reunión de la bancada efectuada ayer en su local de Paseo Colón. La nómina, sin competencia, se aprobó por unanimidad.

Fuentes de la bancada presentes en la reunión indicaron que, en su discurso a sus colegas, Salaverry hizo un mea culpa sobre su gestión como vocero. Explicó que, si cometió algunos errores, fue “por la coyuntura”.

La elección de Salaverry como candidato a la presidencia no fue bien recibida por otras bancadas.

El legislador del Apra Jorge del Castillo anunció que su agrupación no acompañará a FP en la Mesa Directiva. Lo había hecho en las dos elecciones anteriores.

El espacio del Apra en la tercera vicepresidencia fue ocupado por la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma. “He recibido la invitación y me sumo como independiente porque me motiva trabajar directamente en la reforma judicial”, explicó a El Comercio la parlamentaria que renunció a Fuerza Popular en el 2016.

Vilcatoma añadió que junto a ella hay otros 5 legisladores no agrupados que apoyarán la lista fujimorista.

Según el artículo 22 del reglamento del Congreso, un congresista solo puede postular a un cargo de la Mesa Directiva siendo miembro de un grupo legislativo. Así, Vilcatoma no podría postular, pero fuentes de la bancada fujimorista explicaron que esta restricción recién se incluyó en octubre del 2016, con la ley antitransfuguismo. Vilcatoma renunció al grupo un mes antes. Ante ello, se aducirá que el impedimento no aplica en su caso. “Ella puede pedir su incorporación simbólica a su anterior bancada y en la práctica ser independiente”, dijeron las mismas fuentes.

El fujimorismo está guardando un cupo para Alianza para el Progreso. En caso de una negativa de APP, incluirán a un miembro de su bancada.

Con sus 62 votos y los 6 que asegura tener Vilcatoma, suman 68. Con ese número superan la mayoría simple requerida, pues según el reglamento del Congreso gana el candidato que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de legisladores concurrentes.

—La competencia—

La lista opositora, como anunció el oficialista Gilbert Violeta, será encabezada por Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

Lo acompañarán Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) y Wilbert Rozas (Frente Amplio) en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. El tercer cupo estaba por definirse, a la espera de la decisión de Alianza para el Progreso. Si APP no integra la lista, existe la posibilidad de sumar a Tania Pariona, de Nuevo Perú (que apoya a García Belaunde), o a Luciana León, del Apra.

Al cierre de esta edición, fuentes de APP indicaron que no apoyarían la lista de García Belaunde y que solo integrarían la de Fuerza Popular si incluían a otra bancada.

El grupo parlamentario se encuentra en sesión permanente. Hoy seguirá discutiendo sobre la elección de la nueva Mesa Directiva.