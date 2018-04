Douglas Fischer: “La palabra del colaborador es importante”

El fiscal de Porto Alegre Douglas Fischer fue uno de los primeros en enfrentar el Caso Lava Jato y trabajó de la mano con el ex fiscal general de Brasil Rodrigo Janot. El magistrado visitó el Perú por el primer aniversario del Sistema Anticorrupción Nacional, liderado por la jueza Susana Castañeda. En entrevista con El Comercio, resaltó el valor de la colaboración eficaz.

— ¿Cuál fue el elemento fundamental en Brasil para procesar el Caso Lava Jato y llegar a los políticos más importantes?

Sin duda alguna fue la colaboración eficaz. No tendríamos hoy los resultados que tenemos sin la colaboración premiada. Al empezar la investigación fueron dos personas y a la fecha tenemos 163 colaboradores eficaces.

— ¿Cuál es el peso de la palabra de un colaborador?

La palabra del colaborador es importante y para ello deben presentar pruebas, pocas o muchas. Y si bien nadie debe sufrir una condena por la palabra del colaborador, su palabra sí es muy importante para empezar una investigación, por ejemplo.

— ¿Y para dictar prisión preventiva? En el Perú se está viendo que la palabra del colaborador comienza a debilitarse cuando se trata de sostener una medida preventiva.

Es difícil para mí opinar sin conocer el caso, pero sí es posible usar la palabra del colaborador para justificar una prisión preventiva. En el caso de la ley brasileña se tiene en cuenta la gravedad del caso, el monto involucrado, la repercusión, la posibilidad de destruir pruebas y la palabra del colaborador.

— ¿Ya se ha establecido en el Caso Lava Jato que una modalidad del pago de coimas era a través de contribuciones a las campañas electorales?

La pregunta es interesante porque en Brasil hasta hace poco se permitía que las empresas donasen a los partidos y personas. Era lícito, pero ahora ya cambió. Por ejemplo, tenemos ante la Corte Suprema el caso de un senador, en el que el modo del pago no era una colaboración para la campaña, sino una coima. Había sobornos, es decir un soborno disfrazado de donación electoral.

— ¿Cómo fue posible descubrir eso?

La donación era declarada, estaba probada, era lícita. ¿Cuál fue la clave? La clave fue la palabra y los documentos que entregó el colaborador, quien dijo que el modo de pago de la coima fue una donación electoral. Solo fue posible descubrir eso por el colaborador.

— En el Perú se criticaron los acuerdos firmados con los colaboradores brasileños. ¿Cuál es su percepción?

Es importante esclarecer algo porque hemos escuchado críticas de la prensa. Nunca tuvimos una cláusula o algo así de no procesar a los colaboradores acá [en el Perú]. La única cláusula que se tenía era que no se puede utilizar esta prueba entregada por el colaborador para procesarlo en el Perú, pero si el Ministerio Público de acá descubre otras pruebas u otros medios sobre esta persona, sí puede procesarla.

— ¿Cuándo podremos conocer el acuerdo firmado entre el Perú y Brasil?

En el caso de la ley brasileña, una vez empezado el proceso penal [juicio oral]. Son pocos los casos en los que, sin iniciar el proceso penal y no hay peligro de perjuicio, se levanta el sigilo para permitir que las personas conozcan el tenor del acuerdo.

—¿Pero es probable que si acá se les procesa por hechos nuevos, no quieran ser colaboradores?

Sí, claro. Es una opción ser colaborador. Existe la idea de que llegar a un acuerdo de colaboración es malo, pero esto permite dar con la persona más importante de la organización. Es importante hacer una evaluación del costo-beneficio. No se puede desacreditar la colaboración.

— ¿El tema de la cooperación internacional fue un problema en Brasil? ¿Hubo demora en la entrega de información como ocurre en el Perú?

Sí, tuvimos problemas. Algunos países no nos contestaron, otros se retrasaron mucho. Eso es normal. No conozco el caso del Perú, pero es común este atraso, no es algo excepcional.

— ¿Qué debemos esperar en el Perú sobre el Caso Lava Jato?

La población del Perú debe comprender que es relevante tener un marco para sancionar este tipo de organización. Se van a tener los resultados, pero todo es muy nuevo. Un año es muy poco. Hay que tener paciencia. y trabajó de la mano con el ex fiscal general de Brasil Rodrigo Janot. El magistrado visitó el Perú por el primer aniversario del Sistema Anticorrupción Nacional, liderado por la jueza Susana Castañeda. En entrevista con El fiscal de Porto Alegre Douglas Fischer fue uno de los primeros en enfrentar el Caso El Comercio, resaltó el valor de la colaboración eficaz.

— ¿Cuál fue el elemento fundamental en Brasil para procesar el Caso Lava Jato y llegar a los políticos más importantes?

Sin duda alguna fue la colaboración eficaz. No tendríamos hoy los resultados que tenemos sin la colaboración premiada. Al empezar la investigación fueron dos personas y a la fecha tenemos 163 colaboradores eficaces.

— ¿Cuál es el peso de la palabra de un colaborador?

La palabra del colaborador es importante y para ello deben presentar pruebas, pocas o muchas. Y si bien nadie debe sufrir una condena por la palabra del colaborador, su palabra sí es muy importante para empezar una investigación, por ejemplo.

— ¿Y para dictar prisión preventiva? En el Perú se está viendo que la palabra del colaborador comienza a debilitarse cuando se trata de sostener una medida preventiva.

Es difícil para mí opinar sin conocer el caso, pero sí es posible usar la palabra del colaborador para justificar una prisión preventiva. En el caso de la ley brasileña se tiene en cuenta la gravedad del caso, el monto involucrado, la repercusión, la posibilidad de destruir pruebas y la palabra del colaborador.

— ¿Ya se ha establecido en el Caso Lava Jato que una modalidad del pago de coimas era a través de contribuciones a las campañas electorales?

La pregunta es interesante porque en Brasil hasta hace poco se permitía que las empresas donasen a los partidos y personas. Era lícito, pero ahora ya cambió. Por ejemplo, tenemos ante la Corte Suprema el caso de un senador, en el que el modo del pago no era una colaboración para la campaña, sino una coima. Había sobornos, es decir un soborno disfrazado de donación electoral.

— ¿Cómo fue posible descubrir eso?

La donación era declarada, estaba probada, era lícita. ¿Cuál fue la clave? La clave fue la palabra y los documentos que entregó el colaborador, quien dijo que el modo de pago de la coima fue una donación electoral. Solo fue posible descubrir eso por el colaborador.

— En el Perú se criticaron los acuerdos firmados con los colaboradores brasileños. ¿Cuál es su percepción?

Es importante esclarecer algo porque hemos escuchado críticas de la prensa. Nunca tuvimos una cláusula o algo así de no procesar a los colaboradores acá [en el Perú]. La única cláusula que se tenía era que no se puede utilizar esta prueba entregada por el colaborador para procesarlo en el Perú, pero si el Ministerio Público de acá descubre otras pruebas u otros medios sobre esta persona, sí puede procesarla.

— ¿Cuándo podremos conocer el acuerdo firmado entre el Perú y Brasil?

En el caso de la ley brasileña, una vez empezado el proceso penal [juicio oral]. Son pocos los casos en los que, sin iniciar el proceso penal y no hay peligro de perjuicio, se levanta el sigilo para permitir que las personas conozcan el tenor del acuerdo.

—¿Pero es probable que si acá se les procesa por hechos nuevos, no quieran ser colaboradores?

Sí, claro. Es una opción ser colaborador. Existe la idea de que llegar a un acuerdo de colaboración es malo, pero esto permite dar con la persona más importante de la organización. Es importante hacer una evaluación del costo-beneficio. No se puede desacreditar la colaboración.

— ¿El tema de la cooperación internacional fue un problema en Brasil? ¿Hubo demora en la entrega de información como ocurre en el Perú?

Sí, tuvimos problemas. Algunos países no nos contestaron, otros se retrasaron mucho. Eso es normal. No conozco el caso del Perú, pero es común este atraso, no es algo excepcional.

— ¿Qué debemos esperar en el Perú sobre el Caso Lava Jato?

La población del Perú debe comprender que es relevante tener un marco para sancionar este tipo de organización. Se van a tener los resultados, pero todo es muy nuevo. Un año es muy poco. Hay que tener paciencia.