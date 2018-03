Duberlí Rodríguez : “El caso de ‘Artemio’ no está terminado”

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se pronunció hoy sobre el reciente fallo judicial que absolvió al cabecilla terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala 'Artemio'. Aseguró que ese caso no estaba cerrado y que el senderista tenía vigente una condena de cadena perpetua.

Cabe mencionar que la Sala Penal Nacional absolvió la semana pasada al subversivo en el juicio oral que se le siguió por asesinatos y atentados en el Alto Huallaga en 1996.

El magistrado Rodríguez precisó que 'Artemio' ya cumple una condena de cadena perpetua y que se le estaba procesando por otros hechos. "Según la sala que lo ha juzgado, [en este nuevo caso] no habrían pruebas suficientes para condenarlo y por eso ha tomado esa decisión [de absolverlo]", dijo a la prensa.

No obstante, Duberlí Rodriguez manifestó que esa decisión absolutoria no es definitiva. "Esa sentencia todavía no es firme, puede ser objeto de una apelación y podría llegar a una sala de apelaciones. No es un caso terminado", señaló. La fiscalía ya apeló el fallo.

El titular del Poder Judicial agregó que "debe quedar claro que no es que este señor no haya recibido ningún castigo, él ya tiene una condena de cadena perpetua".

-Sobre queja de Humala-

Rodríguez también se refirió a lo que el ex presidente Ollanta Humala escribió hoy en El Comercio sobre los ocho meses de prisión preventiva que cumplió y durante los cuales no se le ha practicado ninguna diligencia.

"[Humala] está en su derecho de formular críticas y quejarse de un trato que él considera que es no adecuado, pero por el lado del Poder Judicial lo referente a la prisión preventiva es un caso cerrado, agotado", declaró a los periodistas.

El juez supremo agregó que, más bien, esperaba que la fiscalía avance en su investigación para tomar pronto la decisión que corresponda en el proceso que se sigue al ex mandatario por lavado de activos.

"O fórmula acusación o no acusa, a fin de que se resuelva definitivamente la situación jurídica de Ollanta Humala y su esposa", anotó Rodríguez.