El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró que el nuevo estatuto que se ha aprobado para nombrar jueces titulares en la Sala Penal Nacional y para restringir su alcance en casos de corrupción de funcionarios no busca debilitar esta entidad, sino fortalecerla.

"No estamos disolviendo, no estamos anulando, no estamos suprimiendo la Sala Penal Nacional. Más bien la queremos fortalecer para que trabaje con eficiencia", aseguró Rodríguez durante su discurso en la inauguración del Año Judicial 2018.

El titular del Poder Judicial respondió así a los cuestionamientos por parte de miembros de la Sala Penal Nacional, entre ellos Richard Concepción Carhuancho, quien consideró que el nuevo estatuto es un "retiro de confianza" a su labor en casos de corrupción de funcionarios.

Duberlí Rodríguez destacó que el estatuto de la Sala Penal Nacional le brinda la categoría de Corte Superior de Justicia pero que, para que esto se cumpla, sus miembros deben ser "elegidos o designados por concurso".

"Se dice que estaríamos negando a jueces para que no sean titulares. Sí lo son, pero son titulares en otros distritos judiciales y no en la Sala Penal Nacional. Para ser titular en una plaza, el único mecanismo que existe es postular a esta plaza y superar un concurso que no lo hace el Poder Judicial sino un organismo constitucional autónomo que se llama CNM", aseguró.

También informó que en enero se firmará un contrato y se iniciarán las obras para que la Sala Penal Nacional tenga una nueva sede. "Este año, la SPN ya no funcionará en esa suerte de garaje en la Av. Uruguay, sino tendrá su local como una Corte Superior de Justicia", manifestó.

