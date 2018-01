El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que el Estado peruano debe respetar la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de analizar el indulto humanitario otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori.

“En tanto somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y este sistema está tutelado por la Corte Interamericana, que es un órgano de justicia supranacional, el Estado peruano tiene que acatar”, aseveró a Ideeleradio.

Duberlí Rodríguez señaló que aún hay que “esperar” lo que se decidirá en la audiencia del próximo 2 de febrero. No obstante, resaltó que en vista de que el país reconoce la competencia de la Corte IDH, esta vez no debería ser la excepción.

“Si la Corte lo ordena, y como nosotros aceptamos la competencia de la Corte Interamericana, entiendo que así será, pero obviamente habría que esperar qué va a ocurrir”, expresó.

Por otro lado, se refirió a las críticas que señalan que la Corte no podría revocar el indulto al considerar que Alberto Fujimori habría cometido crímenes de lesa humanidad, cuando realmente no fue condenado por tales delitos.

“En la ley peruana no existía el delito de lesa humanidad en ese momento [cuando se condenó a Fujimori]. Ahora sí existe. Antes por el delito de homicidio la pena máxima era 25 años y se puso la pena máxima [...] Por el principio de legalidad, uno no puede ordenar lo que no está previsto en la ley”, manifestó.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...