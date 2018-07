El Poder Judicial (PJ) difundió esta noche un mensaje en el que asegura que su presidente, Duberlí Rodríguez, no aceptó ninguna condecoración de la Universidad Nacional del Santa (UNS) de Áncash.

“El Presidente del PJ nunca habló con el rector de la Universidad Nacional del Santa, no recibió invitación de esa casa de estudios ni aceptó condecoración alguna. No se puede cancelar o retirar lo que no fue pedido ni aceptado”, indicó en Twitter.

Ayer la UNS informó que el 9 de julio había reconocido a Rodríguez con el título de doctor honoris causa por “su larga trayectoria profesional y por haber contribuido de manera relevante en los diferentes campos de los conocimientos”.

La casa de estudios, sin embargo, también indicó que había decidido retirarle la distinción después de haberse conocido el caso de los audios que revelan presuntas irregularidades entre jueces e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Rodríguez reconoció el martes que la institución está herida debido a la crisis del sistema de justicia, puesta en evidencia con las mencionadas grabaciones.

“A grandes males, grandes remedios. A grandes problemas, grandes soluciones. El Poder Judicial, es verdad, está herido, pero no está herido de muerte. El Poder Judicial no ha muerto, es capaz de enfrentar la grave crisis que tenemos”, destacó.

Reiteró que se ha declarado en emergencia el Poder Judicial por un período de 90 días. Una de las primeras acciones de este plan será “revisar de inmediato” el mecanismo para la elección de jueces supernumerarios.