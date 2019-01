La dura crítica de Barnechea a Diez Canseco por candidatura de Valdez en el 2018

En una entrevista publicada hoy en El Comercio, el ex primer vicepresidente de la República y miembro de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, criticó al ex candidato presidencial de dicha agrupación, Alfredo Barnechea. Dijo, por ejemplo, que nunca apoyó al ahora alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien postuló por Acción Popular.

"Alfredo Barnechea nunca apoyó a Muñoz, nunca estuvo con nosotros en la campaña, cosa que me sorprendió. Cuando estuvimos enamorando a Jorge Muñoz para que sea candidato a la Alcaldía de Lima, yo invité a Alfredo Barnechea, él fue parte de esa primera etapa de convencimiento, pero, por razones que habría que preguntarle a él, nunca lo apoyó", señaló Diez Canseco.

"He tenido un cariño inmenso y admiración por Alfredo Barnechea, lo conozco… creí conocerlo. Con Alfredo hemos caminado mucho por el Perú, fui uno de los que más se animó en apoyarlo en la campaña [del 2016], vayan a los registros de la ONPE. ¿Quién puso recursos propios en esa campaña? ¿Qué le pasó a él, por qué a quien lo abrazó y le dio cariño después lo apuñaló por la espalda?", indicó cuando se le preguntó que generó el alejamiento.

El enfrentamiento entre ambos políticos no es nuevo. En setiembre de 2018, en plena campaña regional y municipal, el ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea lanzó duras críticas al dirigente de su partido Raúl Diez Canseco y al congresista Edmundo del Águila por su aparente respaldo a la candidatura a la alcaldía de Coronel Portillo (Pucallpa) de Luis Valdez, quien ha sido procesado por lavado de activos, narcotráfico y el asesinato del periodista Alberto Rivera.

“Ojo con esto, voy a ser muy riguroso con esto, no voy a permitir ladrones en Acción Popular”, refirió ante un grupo de militantes del partido de la lampa con el que se reunió hace unos días en la ciudad de Arequipa.

Alfredo Barnechea, visiblemente molesto, también afirmó que con él, “no habrá narcotraficantes” en la agrupación fundada por el ex mandatario Fernando Belaunde Terry.

“Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante a Pucallpa […] Conmigo no habrá narcotraficantes en Acción Popular. ¿Cómo es posible que un señor que tiene crímenes fuera candidato del partido? ¿A qué retrasado mental se le ocurrió eso?”, exclamó.

El ex vicepresidente de la República aclaró que su presencia en Pucallpa el 18 de mayo último fue para participar de una invitación que le hizo la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Ucayali, pero no para proclamar candidaturas partidarias, “menos candidaturas cuestionadas por acusaciones de narcotráfico”.

El ex ministro de Comercio Exterior y Turismo indicó que su presencia en el local de Acción Popular, cuando Valdez se encontraba en el lugar, fue “circunstancial”. Esta misma versión dio hace unas semanas en una entrevista con el diario “Ímpetu” de Pucallpa.

“Cuando iba al aeropuerto, unos jóvenes del partido me pidieron que pase al local para saludar y me pareció bonito. Entré a la reunión y no había más que jóvenes y cuando empecé a hablar, apareció este señor Valdez a mi costado. Nadie me había indicado o anotado que él iba a ir y ellos hicieron mal aprovechamiento de una presencia en una reunión partidaria”, subrayó.



Raúl Diez Canseco le solicitó a Barnechea que se rectifique públicamente.

“Le he enviado una carta personal a Alfredo Barnechea en la que luego de explicarle los hechos deploro su accionar y lo insto a rectificarse públicamente”,



Hoy más que nunca no debemos permitir mentiras ni insultos: necesaria aclaración a Alfredo Barnechea.

— Raúl Diez Canseco (@rauldiezcanseco) 13 de septiembre de 2018

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el congresista Edmundo del Águila, quien se encuentra fuera del país.

“Ha existo un teléfono malogrado”

El congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde dijo que no comparte ningún tipo de crítica que realice un militante de su partido a otro. Agregó que ha existido un “teléfono malogrado” entre Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco.

“No comparto ninguna crítica que se pueda hacer dentro del partido entre integrantes del partido, no lo hago y no le hecho nunca […] Aquí ha habido un mal entendido, un teléfono malogrado y una mala comunicación, estoy seguro que todo se va a aclarar”, subrayó en declaraciones a El Comercio.

También afirmó que espera que esta discrepancia no sea una antesala a un enfrentamiento mayor entre Barnechea y Diez Canseco de cara las elecciones del 2021.

García Belaunde precisó que las bases de Pucallpa se han declarado en rebeldía ante el Comité Político de Acción Popular, que acordó el retiro de la candidatura de Luis Valdez.

“El Comité Central [de Acción Popular] decidió retirar la candidatura de Valdez pero las bases de Pucallpa y el personero no le han hecho caso, se han rebelado, han dicho que la elección fue interna y democrática, que él ganó y que no tienen por qué aceptar un mandato desde Lima”, concluyó.