Eddy Villarroel Medina, exmilitar y simpatizante de Antauro Humala que está siendo procesado por sus vínculos con Sendero Luminoso, aseguró que hay nexos entre los Quispe Palomino, que operan a la cabeza de los narcoterroristas en el Vraem, y el suspendido gobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Hay otra persona que ha cumplido como el nexo oficial, pero a mí se me encargó de parte de Quispe Palomino y otros mandos medios materiales, documentaciones, archivos, para Vladimir Cerrón, porque en una de las reuniones que teníamos con Quispe Palomino, me mencionó sobre la relación y proyección de un trabajo político con miras al 2021″, dijo en una entrevista al canal Willax este viernes.

Villarroel Medina dijo que no llegó a concretar la entrega de este material, pero asegura que sí lo hizo con Alex Pimentel, a quien identificó como el “hombre clave” en la relación entre Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón.

“(Pimentel es el hombre clave entre Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón) Alex Pimentel sí, él es el hombre oficial, así es. Hay una proyección política para la captura del poder”, añadió.

El etnocacerista aseguró que tiene conocimiento que el apoyo de los Quispe Palomino con Vladimir Cerrón fue de carácter financiero, aunque negó tener el dato de cuánto dinero se habría entregado a favor del proceso a través del cual el exgobernador de Junín logró la fundación de Perú Libre, antes conocido Perú Libertario.

“(Víctor Quispe Palomino) me lo ha afirmado, pero también me he relacionado con otros mandos medios que también lo afirman, pero el enlace oficial es Alex Pimentel, no soy yo”, aseguró, tras precisar que estas coordinaciones de las cuales tuvo conocimiento fueron en el 2017.

Tanto Eddy Villarroel como Alex Pimentel han sido capturados por la policía por sus nexos con los Quispe Palomino. El primero fue intervenido en el 2019, cuando intentó ser candidato al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), y el segundo fue detenido en el 2018, sindicado de ser el supuesto operador a cargo de la difusión de información del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que está asentado en el Vraem.

En 2012, Pimentel facturó al gobierno Regional de Junín –liderado por Cerrón– S/13,500, según ha quedado registrado en el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

