Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) afirmó que “en ningún momento” dejó de ser miembro de este grupo de trabajo, y “menos aún” el presidente.

Durante la sesión virtual realizada este miércoles, el legislador -quien se encontraba con un segundo descanso médico producto del COVID-19- resaltó que el grupo parlamentario Nueva Constitución le cedió su cupo en la comisión, por lo que nunca abandonó esta mesa de trabajo.

“Yo, Edgar Alarcón, en ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización, menos aún, de ser el presidente, en razón de que no he renunciado, tampoco he sido censurado por el colegiado que me eligió como presidente”, aseveró.

En ese sentido, Alarcón resaltó un oficio enviado a esta comisión por el vocero de Unión por el Perú, José Vega, solicitando que asuma la presidencia de este grupo el congresista de su bancada Héctor Maquera, en su reemplazo.

“¿Cuál es la motivación de pedir y agendar el cambio de presidente de la Comisión de Fiscalización? Un oficio que envía tanto el señor [José] Vega a la señora vicepresidenta encargada de la presidencia de Fiscalización y también un oficio de la Oficialía Mayor a la señora presidenta que dice que el señor Alarcón dejó ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización y, por lo tanto, hay que elegir, incluso le ponen el nombre, el señor Héctor Maquera”, sostuvo.

“En ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización, no he dejado, por lo tanto, no sé cuál es el motivo de decir que hay que cambiar. Los que dicen si hay que cambiar son los 19 miembros integrantes de la comisión, no decide cambiar ningún vocero de ninguna bancada ni la Mesa Directiva del Congreso”, agregó.

Finalmente, Alarcón dijo sentirse extrañado y sorprendido por el pedido del cambio en la presidencia, mientras se encontraba con licencia médica.

“Me causa muchísima extrañeza y sorpresa que en pleno ejercicio de mi derecho funcional […] el goce de licencia por la enfermedad, que además fue de público conocimiento, se me pretenda reemplazar sin antes haber renunciado, [haber sido] removido de mi cargo por censura o por cualquier otro motivo”, cuestionó.

