La denuncia constitucional contra el congresista Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito ha sufrido un proceso de dilación en el Congreso de la República. Desde julio de 2020, mes en que la Fiscalía de la Nación presentó el documento ante el Parlamento, su caso aún no ha sido definido y no se determina si la Fiscalía podrá continuar o no con el proceso en su contra.

El pasado 8 de febrero, y luego de varios meses, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio el paso necesario para que el caso avance a la Comisión Permanente, tras aprobar el informe que recomienda acusar a Alarcón por los presuntos actos irregulares durante su rol como Contralor General de la República.

Es decir, desde hace casi un mes, la Comisión Permanente no puede continuar con el proceso contra Alarcón desde el Legislativo.

Luego de pasar por postergaciones en la Subcomisión de Acusaciones con el respaldo de congresistas de diferentes bancadas, una vez que el caso pasó a la siguiente instancia ha sido el propio Edgar Alarcón el que ha intentado evitar que el proceso siga su curso.

Han sido dos ocasiones en las que el congresista no ha acudido a la citación hecha por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para que dé sus descargos ante la Comisión Permanente. Sin embargo, su última estrategia dilatoria no ha dado resultado, y el informe final de su caso será visto hoy.

Dos ausencias

La Comisión Permanente tenía previsto ver el informe final que recomienda la acusación contra Alarcón el 19 de febrero, pero la sesión tuvo que ser reprogramada.

Edgar Alarcón viajó un día antes a Iquitos, en calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, acompañado del congresista Fernando Meléndez, y no asistió a la Comisión Permanente.

🔴 #Iquitos | El #Covid19 es una permanente amenaza, más aún cuando la @C_Fiscalizacion acaba de verificar el abandono de las plantas de oxígeno donadas por el Vicariato al Gobierno Regional de #Loreto. Ante ello, el congresista Edgar Alarcón anuncia una investigación profunda. pic.twitter.com/hiJfwO0aHQ — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) February 19, 2021

Así se programó una nueva sesión para este 1 de marzo. Sin embargo, el 26 de febrero envió un oficio a Mirtha Vásquez para señalar que no había sido notificado para acudir y pidió ser notificado “en el tiempo, la forma y el modo que manda la ley”, a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Un oficio enviado a su despacho por el oficial mayor del Congreso, Yon Javier Pérez Paredes, el 19 de febrero, muestra que Alarcón fue notificado a tiempo. El documento también le fue remitido a su correo electrónico y a través de un mensaje por Whatsapp, el mismo día.

A pesar de esta información, Edgar Alarcón ha insistido en que no fue notificado a tiempo, pero la presidenta del Parlamento informó que se cumplirá con el debido proceso y se abordará el caso del congresista, como se tenía previsto. “Avancemos con diligencia, sin dilaciones, ni blindajes”.

Cumpliendo con el debido proceso, hoy abordaremos en la C. Permanente las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud y Relaciones Exteriores. Avancemos con diligencia, sin dilaciones ni blindajes. — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) March 1, 2021

Durante la sesión de esta mañana, Alarcón se presentó e insistió en no haber sido notificado correctamente.

Mirtha Vásquez le respondió que “para garantizar el debido proceso”, se convocará a una sesión para el viernes 5 de marzo, a las 9 de la mañana. Ese día el congresista dará su descargo ante el informe final.

Antes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el proceso también se había visto retrasado. El informe final se resolvió siete meses después desde que llegó de la Fiscalía de la Nación al Congreso.

Con votos de Acción Popular y Fuerza Popular, la discusión del informe que recomendaba acusarlo se aplazó.

En otras ocasiones, Alarcón también contó con el respaldo de parlamentarios. Dos meses después de que la Fiscalía de la Nación presentara la denuncia, en setiembre del año pasado, la subcomisión declaró procedente el pronunciamiento de Zoraida Ávalos contra Alarcón, pero hubo tres votos en contra, dos de ellos de Martha Chávez y Carlos Mesía (FP). También se abstuvo José Vega de Unión Por el Perú.

