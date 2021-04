La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso tenía programado sesionar este lunes 5 de abril para elegir al nuevo titular del grupo de trabajo; sin embargo, la falta de quórum no permitió por tercera vez que se lleve a cabo esta actividad.

“Hoy lunes ha sido la tercera convocatoria para la elección del nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización. En las tres oportunidades no se ha contado con el quórum correspondiente como indica el reglamento del Congreso”, indicó en RPP Noticias la vicepresidenta Nelly Huamaní (Frepap).

Además, explicó que su bancada no protege a nadie y que está cumpliendo con su función como vicepresidenta del grupo de trabajo de convocar a sesión para la elección de quién reemplazará a Edgar Alarcón en la presidencia.

“Hay que aclarar, respecto a las especulaciones, que la bancada del Frepap no está protegiendo a nadie porque yo, como estoy presidiendo la comisión, como vicepresidenta, he convocado, he cumplido con mi función”, señaló.

En ese sentido, explicó que ha vuelto a convocar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización para este miércoles 7 de abril.

“Estoy programando la cuarta convocatoria para el miércoles y esperamos que asistan, ya sale de mi responsabilidad si no asisten los miembros de la comisión”, dijo.

Como se recuerda, el parlamentario de Unión por el Perú Edgar Alarcón fue retirado de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. El anuncio se dio durante la sesión del pleno del jueves 11 de marzo.

“Comisión de Fiscalización, sale como titular el congresista Edgar Alarcón Tejada, grupo parlamentario Unión por el Perú”, informó el relator, entre otros cambios en la conformación de las comisiones.

Sin embargo, un día después, la bancada Nueva Constitución le cedió su cupo en este grupo de trabajo, pese a que ya se había anunciado su salida.

