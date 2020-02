El electo congresista de Unión por el Perú (UPP) y excontralor de la República, Edgar Alarcón, afirmó este viernes que las investigaciones en su contra no son impedimento para que presida una comisión en el nuevo Parlamento.

"Me gustaría presidir la comisión de Fiscalización si me dan la oportunidad. De ninguna manera [las investigaciones en mi contra me impiden presidir una comisión]. La ley me faculta, si tuviera una sentencia sí estaría invalidado”, señaló a su salida de la ceremonia en la que se entregaron las credenciales a los legisladores electos.

El 17 de febrero, se conoció que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de Zoila Sueno Chirinos, formalizó una investigación preparatoria contra Edgar Alarcón por el presunto delito de peculado doloso. Esto por presuntamente haber gastado para su uso personal casi S/9.000, provenientes de los recursos de la Contraloría General de la República.

Según reveló “Punto Final”, los hechos imputados contra Alarcón, también excontralor general, se remontan a un cargo previo: a su rol como gerente central de Operaciones de la entidad fiscalizadora, entre el 2012 y el 2013.

En otro momento, el legislador electo por Arequipa indicó que la liberación de Antauro Humala es un tema “muy importante” y que están a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Cabe indicar que será la Junta de Portavoces la que designe a los integrantes de cada una de la comisiones y luego estas escogerán por votación a su respectivo presidente.