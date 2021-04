La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, postergó hasta el viernes 16 de abril al mediodía la sesión en la que se verá el informe final de la acusación constitucional contra el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República.

En la sesión de este martes, en la que se tenía programada ver este caso, el congresista Alarcón reiteró su pedido de reprogramar la sesión ante la renuncia de su abogado Humberto Abanto.

“A la fecha, a partir de ayer al mediodía, he quedado sin abogado defensor, no tengo abogado defensor que me defienda, está renunciando mi abogado defensor, en ese sentido, al amparo de la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la representación de la defensa [...] corresponde solicitarle a su digno despacho y señores congresistas, que me otorguen un plazo razonable para la designación y preparación de mi nuevo abogado y ejercer la defensa como es debido”, sostuvo.

Alarcón indicó que se encuentra “haciendo las coordinaciones” para la designación de su nuevo abogado, a fin de darle el archivo documentario sobre el caso y preparar la defensa.

Pleno del Congreso reprograma sesión para ver caso de Edgar Alarcón

“Estoy en este momento haciendo las coordinaciones para ver quién va a ser mi nuevo abogado, para darle todo el acervo documentario, para que se prepare e inmediatamente comunicar a su despacho para que esto no se siga dilatando”, refirió.

Al respecto, Mirtha Vásquez consideró que si el legislador quería estar acompañado de una defensa técnica, “es su derecho”, por lo que accedió a otorgar “el plazo correspondiente”.

“Usted podía haber hecho uso de manera personal de su defensa, pero como quiere estar acompañado de una defensa técnica, es su derecho y vamos a conceder el plazo correspondiente para continuar con esta sesión y lo citamos para continuar la misma el día viernes 16 de abril del 2021 a las 12 del día para que usted pueda concurrir al pleno con su nuevo abogado”, precisó.

“Dejamos constancia que estamos otorgando el plazo prudencial adecuado para que usted pueda conseguir la defensa técnica correspondiente”, agregó.

El pleno del Congreso deberá debatir la denuncia constitucional N°371, que recomienda acusar por antejuicio político al denunciado Edgar Alarcón, en su condición de excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado.

