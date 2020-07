El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) indicó que se someterá a las investigaciones en el Parlamento tras las denuncias presentadas en su contra por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.

Según dijo, pedirá al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, Luis Roel, que se priorice la revisión de ambas denuncias fiscales.

“Me quiero someter como cualquier ciudadano que se me siga investigando porque tengo muy claras las cosas: no he hecho nada y esto es un tema estrictamente político”, dijo.

En un pronunciamiento que hizo esta mañana desde fuera del Congreso de la República, el excontralor dijo que ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, a través de un oficio remitido a la mesa de partes del Legislativo. (Sin embargo, esto está en manos del pleno del Congreso previo pedido del Poder Judicial y aprobación de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad)

La primera acusación constitucional por presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en hechos que Edgar Alarcón habría cometido cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. En aquel entonces, se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.

Ávalos ha presentado también una denuncia constitucional contra Alarcón por el presunto delito de peculado doloso. Según la denuncia, el congresista habría simulado servicios por un monto de S/81,121.73 cuando se desempeñó como contralor.

Según Alarcón, ambas denuncias son “refritos” y dio a entender que constituirían un intento por sacarlo de la Comisión de Fiscalización cuando está investigando casos vinculados al presidente Martín Vizcarra.

“Son casos que veo como un refrito, que en su oportunidad se vieron cuando salí de la Contraloría. Uno por recibos por honorarios supuestamente fantasmas y enriquecimiento ilícito por un diferencia de S/220 mil soles. La Fiscal de la Nación no ha considerado mi saldo inicial en el banco cuando inicié mi gestión como contralor. Ese tema lo voy a aclarar”, indicó.

“Me parece raro que justo ahora que vamos a sacar el informe ‘Swing’ (del caso Richard Cisneros), que llamamos al cuñado del presidente Martín Vizcarra, que vamos a retomar el caso Chinchero y las conexiones de los hermanos del presidente Vizcarra con Conirsa y todo lo que quedó pendiente del Congreso anterior, quieran bajar al presidente de la Comisión de Fiscalización”, añadió.

Video recomendado:

Martín Vizcarra se pronuncia sobre congresista que lo insultó y evita repetir lisura (VIDEO)