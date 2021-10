El congresista de la bancada Perú Libre, Edgar Tello, señaló que el acuerdo tomado hoy por la mayoría de los legisladores es que no darán el voto de confianza al nuevo gabinete encabezado por Mirtha Vásquez y que cuenta con otros seis nuevos ministros.

“[¿La bancada no dará el voto de confianza?] Ha sido el acuerdo del día de hoy en la conversación con Pedro Castillo. Esperamos que pueda corregir el profesor Pedro Castillo y que realmente refleje ser el gobierno del pueblo, escuchando a los legítimos dirigentes del pueblo”, respondió en declaraciones a RPP.

Tello señaló que la reunión de congresistas oficialistas fue con la mayoría de los 37 legisladores de la bancada, estimando un total de 30 participantes en las conversaciones.

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, presentó su renuncia a pedido de Pedro Castillo.





“[¿Si no hace los cambios pasan a la oposición?] La bancada mañana va a evaluar. Esperamos que no se llegue a ese extremo y no se repita la historia como la del señor Vizcarra”, añadió.

“[¿Por qué lo dice? Vizcarra acabó vacado] Terminó sin bancada [Pero al final fue vacado] Eso lo dejamos a interpretación de la opinión pública. Todavía no hay decisiones de la bancada tomadas. Solo dejamos para que le presidente de la República pueda reflexionar al respecto y esperamos que piense en el país”, respondió sin reconocer que sus declaraciones sonaban a una amenaza.

Tello se pronuncia luego que la bancada, a través de su vocero Waldemar Cerrón, quien calificó la designación del nuevo gabinete encabezado por Mirtha Vásquez como una traición.

