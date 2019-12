El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, responde por el informe de la contraloría que advierte que el pago de S/41,8 millones que hizo el Gobierno Regional de Moquegua para las obras de un hospital fue irregular. El desembolso se hizo un día antes de que concluyera la administración regional de Martín Vizcarra.

— ¿Cuál es la relación que usted tuvo (y de ser el caso, tiene) con las empresas que integraron el consorcio que construyó el hospital de Moquegua?

¿Qué participación tuve yo? Yo fui el gerente general [del gobierno regional] y como tal tenía bajo mi responsabilidad la implementación de todas las medidas administrativas orientadas al cumplimiento del plan de trabajo del presidente Vizcarra. En ese plan teníamos una serie de acciones, pero destacaba el proyecto del hospital de Moquegua, que nosotros gestamos. ¿Tuve participación? Por supuesto que sí […]. Sobre su pregunta, [no tuve] ninguna relación [con el consorcio] salvo la contractual, porque como gerente general [del gobierno regional] tenía que mantener una relación formal [con ellos].

— ¿El consorcio le hizo a usted o al entonces gobernador Martín Vizcarra algún pedido específico para el adelanto?

No, ahí yo quiero dejar muy claro: la gestión y el trámite realizado no fue irregular. Y dos, no hubo pago. Te quiero explicar con absoluta claridad [que] irregularidad no hubo, y no hubo pago, la misma contraloría [lo dice] en el informe.

— ¿El dinero (los S/41,8 millones) no se transfirió al Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA y la empresa Incot?

No, no, la contraloría dice claramente cuándo se pagó: el 6 de enero del 2015.

— Para aclarar, ese fue el primer día útil del 2015. Quienes ejecutaron ese pago fueron funcionarios que la administración del señor Vizcarra dejó, no es que de la noche a la mañana el nuevo gobierno regional iba a cambiar a todos. Usted había dejado la orden. Un funcionario de menor categoría no podía decidir la salida de S/41,8 millones.

Eso no es valorar a los funcionarios, pero bueno. Te voy a precisar algunas cosas. ¿Por qué se realiza este trámite? El trámite no se hace a la carrera o a última hora, el contrato comienza el 18 de diciembre del 2013. Tú te estás refiriendo al segundo, pero no al primer pago. El primer adelanto se hace en diciembre del 2013. Y ese adelanto en efectivo se realiza porque el contrato suscrito contemplaba una primera fase: la construcción de un hospital de contingencia que permitiera el inicio del nuevo. Por eso es que se realiza en ese momento el 20% de adelanto en efectivo para la obra.

— Sobre este punto, el Gobierno Regional de Moquegua autorizó este primer pago de S/24 millones. De acuerdo a la contraloría, esta acción fue irregular, porque, según el contrato, no podían dar un adelanto si no había expediente técnico. ¿Por qué dieron este dinero si el expediente técnico recién fue entregado el 29 de diciembre del 2014?

Para la construcción del hospital de contingencia el consorcio entregó el expediente técnico, y si revisamos los términos de referencia [del contrato] aparece con claridad que un entregable que da el gobierno regional es [con] el expediente técnico del [hospital] de contingencia. Obra hay desde el primer día, comienza el contrato y hay dos temas en paralelo: la obra del hospital de contingencia y la formulación del expediente técnico para el hospital nuevo. La contraloría no menciona para nada el hospital de contingencia acá [lleva su mano hacia el informe].

— Usted autorizó el pago de S/41,8 millones al Consorcio Hospitalario Moquegua el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que acabase la administración de Martín Vizcarra. ¿Por qué la celeridad? ¿Por qué en 24 horas?

Nada se hizo en 24 horas, nada fue irregular ni se realizó el pago, que quede eso absolutamente claro. Todo el proceso comienza en el 2013. Y en el 2014, los pagos que se realizaron comienzan el 20 de noviembre, cuando la supervisión [Asesores Técnicos y Asociados, ATA] remite al gobierno regional el expediente técnico del nuevo hospital. Esto sigue el trámite y el expediente se aprueba el 29 de diciembre […]. Y enseguida lo que viene es que el contratista solicita el adelanto, la supervisión [ATA] opina favorablemente, en paralelo se hace la entrega del terreno y viene el trámite administrativo, previa verificación de los documentos, se hace el devengado, se hace el girado.

— Todo ese trámite se hizo en un solo día, cuando generalmente demora semanas. ¿Por qué la celeridad, insisto?

No hay celeridad, nosotros buscamos ejecutar los recursos del Estado y en este caso los recursos del Gobierno Regional de Moquegua. ¿Por qué? Se acercaba el 31 de diciembre, el final del año [2014] y con ello los recursos que no se ejecutan regresan a la caja fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. La ley del presupuesto del 2015, que ya estaba aprobada, preveía que podían darse continuidad a los recursos hasta marzo, si no ejecutábamos el adelanto, si no dábamos trámite a ese adelanto, que termina siendo pagado en enero, se corría inmediatamente la interrupción del contrato.

— Si usted no mandaba el memorándum que autorizó el desembolsó de los S/41,8 millones a ICCGSA y la empresa Incot, ¿igual se generaba la orden de pago?

Por supuesto que tenía que seguir el trámite, como todo documento que llega a cualquier instancia del gobierno regional. Llegaba a la gerencia general y esta la tramita para que se realicen los trámites que corresponden realizarse al interior. Y eso es lo que yo hice, se hace con un memorándum o [con] alguna nota que hace evidente la disposición. Yo hice eso, tenía bajo mi responsabilidad hacer ello y no lo hago porque quiero, lo hago porque corresponde.

— Su pedido debió ser evaluado por la oficina de supervisión y liquidación de obras, por la gerencia de obras, la de infraestructura y el área usuaria, pero, de acuerdo a los documentos de la contraloría, estos trámites no se realizaron...

Los informes y los documentos que sustentan mi decisión dicen que esto está conforme. La misma contraloría acá en su documento revisa y menciona que la supervisión [la empresa ATA], que fue contratada para emitir una opinión sobre el proyecto, indica que está conforme, por eso se tramitó. La supervisión hace expresa su comunicación de que se tramite el adelanto. La opinión está y respalda la decisión.

— Según la contraloría, este informe técnico de la supervisora ATA, sobre el cual usted basó su decisión, presenta inconsistencias...

Eso lo debe responder la consultora ATA, nosotros contratamos una consultoría y esa consultoría trabaja para el gobierno regional dando las opiniones que corresponden para los trámites que hay que realizar. Si esa opinión, a decir de la contraloría, no es la que corresponde y tiene inconsistencias, corresponde a ATA responder a ello […]. Y mi memorándum dice con claridad que el pago debía ser tramitado “cumpliendo las normas pertinentes”.

— Esa frase es un blindaje administrativo. Basta que el Ministerio Público cite a los 14 funcionarios [que la contraloría pide investigar] y les pregunte quién dio la orden. Usted dio el memorándum…

Con todo respeto, no es un blindaje. Es parte de mi práctica de vida profesional, es parte de mi forma de exigir actuar, que se cumplan las normas. Y hay algo más que quiero decir, desde el 12 o 15 de enero del 2015, cuando asumió el señor Jaime Rodríguez como gobernador regional, he sido objeto de investigación, de convocatorias de la fiscalía y de la contraloría. No he tenido ningún problema en asistir. Si hoy, a mérito de este informe de la contraloría, la fiscalía o la procuraduría o quien corresponda, inicia algún proceso de investigación, encantado y con mucho gusto iré, como siempre he asistido a todas las citaciones. Este informe contiene los mismos hechos que fueron investigados y que en julio del 2017 la fiscalía archivó.

— Los mismos elementos no son...

Los elementos son exactamente los mismos.

— El informe de la contraloría tiene información más detallada. Tengo un par de preguntas más. El pago se realizó sin que exista una orden de compra, ¿por qué se benefició al consorcio con esto?

Déjame que te explique con claridad, esto es un adelanto y el adelanto es eso.

— La contraloría refiere que tiene que haber una orden de compra de por medio.

Es que no es una compra, sino no sería adelanto, sino sería contratista, trámite o factura que pagaste y yo te devuelto lo que has pagado.

— El adelanto era para materiales.

¡Por eso! Pero es para que compres materiales. No es que hayas comprado los materiales, vengas y me digas “me devuelve”...

— ¿Había una lista de lo que el consorcio iba a comprar?

El informe de la supervisión lo dice claramente, contiene todos los elementos que corresponden para dar el adelanto. Como usted comprenderá...

— Pero usted se apoya en un informe que la contraloría dice que tiene inconsistencias.

Pero señor, usted tiene que entender que yo no puedo reemplazar a la supervisión, al contratista y ponerme a revisar papel por papel. Uno revisa en la gestión pública las conformidades, contiene la información, por supuesto. ¿Qué dice el documento? Conforme, eso es lo que hacemos, eso es lo que corresponde hacer y eso es lo que se hizo con claridad, así que esto es un adelanto y entiéndase lo que significa un adelanto. Significa que el contratista emite una factura al gobierno regional y el gobierno regional realiza el trámite que termina finalmente en el pago, no se trata de órdenes de compra, de ingresos a almacén, no se trata de nada de ello, es adelanto para materiales para que con esos recursos el contratista vaya y compre los materiales.

— ¿Por qué la transferencia de los 41,8 millones se fraccionó en 133 comprobantes de pago?

Primero, es una sola factura, no son 133 facturas. Es una sola factura. Una sola factura que termina pagándose con 133 abonos porque el contratista solicita que el pago, que el trámite que se realice, se haga con un abono a sus cuentas. Dice “abóneme en mi cuenta”, y eso hasta hoy está vigente, que cuando abonas a las cuentas tú puedes hacer solo por un monto de hasta S/310 mil, que es el que aparece ahí. Por eso, para poder pagar esos montos, la oficina de administración decidió realizar el pago de esa manera. No es un fraccionamiento, es una sola factura que corresponde a un adelanto que fue tramitado [para] el pago último en abonos, atendiendo al límite máximo que sigue vigente, de 310 mil soles para hacer el abono en la cuenta.

— ¿El fraccionamiento no fue para evitar las acciones de control?

Eso es un grave error. Se piensa que fue un fraccionamiento y nos vamos a la ley de contrataciones. La ley es clara, el fraccionamiento se da cuando uno realiza un monto grande, lo parte en tramos pequeños para no realizar una licitación. Te pongo un ejemplo: si tengo una obra que vale S/10 millones, yo podría decir “ah, voy a dividirla en 10 obras pequeñas o en 10 partes de una misma obra de un millón cada una”. Entonces, si es S/10 millones tengo que hacer una licitación, pero si son 10 pedazos ya no tengo que hacer una licitación. Eso es fraccionamiento. Aquí no hubo nada de ello, acá había un contratista que estaba allí, que emitió una sola factura y esa factura fue abonada porque el señor pidió que sea en su cuenta e hizo llegar su CCI y por eso es que se le pagó de la manera que se hizo. Acá hay una norma del BCR que sigue vigente y establece que el monto de transferencia de crédito a un cliente se limita a S/310 mil o US$60 mil. Esto sigue vigente. Entonces, para tramitarle el pago final en la cuenta del contratista la oficina de administración siguió ese camino.

— ¿El señor Vizcarra, como gobernador regional, tenía conocimiento de esta transferencia? ¿Él autorizó que usted emitiera este memorándum?

Acá seamos absolutamente claros. El presidente Martín Vizcarra fue presidente regional, en ese momento se llamaba así, él tenía un plan de trabajo que incluía la ejecución de este proyecto, la decisión de llevar adelante el proyecto fue de él y todas las acciones administrativas referidas a los procesos de selección, contratación de los organismos internacionales, firmas de contratos, adelantos, supervisión de la obra, todo ello es un tema administrativo que depende de la gerencia general del gobierno regional. El presidente Vizcarra no emitió ningún documento, ninguna disposición que diga haz tal o cual cosa, salvo la decisión de llevar adelante este proceso importante para Moquegua.

— ¿Vizcarra conocía de la transferencia? ¿Sabía que usted iba a mandar este memorándum?

No, él no conocía de los trámites que realizamos para ejecutar los recursos que disponía el gobierno regional en favor de este proyecto. Los detalles administrativos son responsabilidad del gerente general regional, en ese momento, que estaba a mi cargo [sic].

— ¿Usted es el primer interesado en que el Ministerio Público reabra este expediente?

Soy el primer interesado en que las cosas se esclarezcan, el primer interesado en que quede absolutamente claro que no soy un corrupto, que no he hecho cosas irregulares. Puedo mirarle la cara de frente a cualquiera, no le debo un sol a nadie, no tengo compromisos con nadie, no tengo compromisos con empresas, con bancos, con nadie. Yo estoy comprometido, sí, con la ciudadanía, con la población. Yo vengo de las regiones, yo vengo del Perú profundo y siempre he trabajado allí. Cualquier investigación que deseen iniciar las instancias competentes, ahí estaré yo.

— El presidente Vizcarra ha retirado a otros ministros del Gabinete por tener investigaciones preliminares. Un ejemplo fue el señor Carlos Bruce. Si la fiscalía reabre su expediente, ¿dará un paso al costado del MTC?

Las decisiones se tomarán en su momento, nosotros somos ministros de Estado, me respalda la confianza del presidente. Cuando él considere que mi continuidad no es necesaria, no tendré ningún inconveniente. Por hoy estoy convencido de mi limpieza, convencido de mi rectitud.

— El memorándum que usted emite se dio horas antes de que se entregue el terreno al consorcio. Esto no es un incumplimiento de la ley de contrataciones…

En absoluto. No es incumplimiento de la ley.

— No debería entregarse primero el terreno y después…

Es que ahí vienen varias cosas. El terreno fue entregado el 27 de diciembre del 2013, ahí se produjo. ¿Para qué? Para ese contrato, para que se construya qué, [para] el hospital de contingencia. El terreno estaba entregado. Era la formalidad cuando va a comenzar la construcción del hospital nuevo, “ah perfecto, construyo allí”, y hay que firmar un papel para decir “tienes que construir allí”. Pero la entrega del terreno se da el 27 de diciembre del 2013.

— ¿Por qué va a una ceremonia el mismo 30 de diciembre del 2014?

No fue una ceremonia.

— Usted estuvo ahí.

Por supuesto, uno va, firma un documento, firma un acta.

— ¿Esa no es la entrega del terreno?

Insisto, la entrega del terreno se da el 27 de diciembre.

— Si el terreno se entregó el 27 de diciembre del 2013, ¿por qué un año después usted acude a una ceremonia donde se hace una firma de acta como si se entregara nuevamente?

Hablar de ceremonia es una exageración. Fuimos al lugar, el representante del contratista, el supervisor, nosotros, el gerente de infraestructura a decir “señores, acá vas a construir el nuevo hospital, vas a tener que demoler esto que está acá, y toma”. Eso fue porque, no olvidemos, el hospital se construye demoliendo el hospital antiguo existente. Ese hospital antiguo existente fuimos a decirle “contratista, esto es lo que tienes que demoler, esto es lo que tienes que trabajar”.

— Ya para finalizar quiero reiterar una pregunta. ¿Si usted no emitía ese memorándum, el área administrativa o tesorería, igual iba a soltar el presupuesto?

Por supuesto que sí.

— ¿Con orden de quién?

Yo podría haber remitido un “proveído” que decía “pase administración para trámite”. Los trámites se tienen que dar.

— ¿El jefe de tesorería o el jefe administrativo tenía el poder suficiente para soltar más de 41 millones de soles faltando un día para que acabe la administración de Vizcarra?

A ver, lo que tú estás queriendo decir, entiendo yo, es que el gerente general, yo soy el que decido qué hace cada uno de los trabajadores que dependen, que están debajo jerárquicamente en la organización del gobierno regional. No es así, pues. Cada funcionario tiene una función, en el gobierno regional, como la contraloría misma lo dice, existe una estructura organizacional donde está obviamente el gerente regional arriba y existen jefaturas, cada una tiene responsabilidades y funciones que cumplir. Yo no tengo que decirle a cada trabajador qué hace y qué no hace, ni la pública ni la privada.

— ¿Entonces, por qué manda un memorándum?

Porque corresponde, es parte del trámite. Yo pude haber puesto al documento que me llegó “proveído”, [que] pase a la división regional de administración para trámite y mi firma. Pude haber hecho eso. Hice un memorándum. Eso no le da ni le quita nada al trámite. Es un trámite regular de cualquier documento que llega a una institución como el gobierno regional. Yo no acostumbro decir a cada trabajador, a presionar, no, no. Se hacen las cosas que deben hacerse siguiendo los caminos que corresponde y dando la celeridad que las cosas demandan, y eso fue lo que se hizo en ese momento.