El excongresista Edmundo del Águila consideró que su correligionario Luis Roel comete una deslealtad al pedirle a los exlegisladores de Acción Popular que devuelvan el bono de S/ 5.200 recibido por autorización de la Comisión Permanente que presidió Pedro Olaechea.

A través de su cuenta de Twitter, Del Águila le solicitó al congresista Roel que llame a los otros cuatro exlegisladores de Acción Popular para pedirles que devuelvan dicho bono y le dijo que no lo lo llame puesto que él no recibió dicho monto.

“Querer ganar cerezas a costa de nuestros correligionarios es desleal. Te invito a que los llames uno por uno y les expliques que devuelvan lo recibido. No me llames, no recibí”, escribió.

Horas antes, Luis Roel Alva (Acción Popular) dijo estar seguro de que sus correligionarios “no estaban al tanto y corregirán el despropósito” que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas, y les pidió que devuelvan dicho importe.

“Como para ponerle la cereza a la torta, la Mesa Directiva del Congreso anterior otorgó irregularmente un bono a todos los excongresistas. Invito cordialmente a los exparlamentarios de mi partido a devolverlo. Estoy seguro que no estaban al tanto y corregirán el despropósito”, señaló en su cuenta de Twitter.

El sábado el Congreso de la República informó que en el último día de la gestión de Pedro Olaechea como titular de la Comisión Permanente se aprobó el pago de una bonificación económica para los exlegisladores electos en 2016.

“La decisión que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas que formaron parte del Parlamento disuelto proviene de un acuerdo de estricto cumplimiento firmado el 12 de marzo, último día de gestión del señor Pedro Olaechea como presidente de la Comisión Permanente” se lee un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Esto se da luego de que el exparlamentario Richard Arce denunciara en sus redes sociales que el Congreso le depositó 5,200 soles en su cuenta personal pese a que ya no forma parte de ese poder del Estado desde la disolución del Legislativa del pasado 30 de setiembre.

