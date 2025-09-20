El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que la participación de la jefa de Estado, Dina Boluarte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) garantizará que el Perú tenga una presencia activa y una voz reconocida en el foro internacional más importante.

“ Su presencia en las Naciones Unidas asegura, primero, la voz del Perú en un foro mundial en el que todos los presidentes, todos los primeros ministros, las autoridades del mundo nos vamos a encontrar. Eso le permitirá que el Perú tenga una voz que sea escuchada en el foro mundial más grande”, indicó el premier durante la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada Ponle Punche y Ganamos Todos Perú, realizada en el Parque Temático Naval Monitor Huáscar, en Pachacútec.

Arana resaltó que Boluarte podrá reunirse con sus homólogos para coordinar acciones en beneficio de los ciudadanos, y enfatizó que los viajes presidenciales han tenido resultados positivos para el país. En ese sentido, agradeció al Congreso por autorizar el traslado de la mandataria a Nueva York para participar en el Octogésimo Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

“ El mensaje que llevará la presidenta es que en el Perú existe una democracia y que se dejará un país en el que, en 2 años y medio, se cerraron muchas brechas”, sostuvo.

En otro momento, Arana se refirió a los problemas que enfrenta la zona cercana a Machu Picchu, indicando que deben ser resueltos por el alcalde del distrito de Urubamba, mientras que el Poder Ejecutivo actuará como facilitador.

De igual forma, el premier comentó sobre la suspensión provisional de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señalando que “debe ser respetada”.