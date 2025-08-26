El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, tras cuestionamientos desde el Congreso y sectores políticos. Aseguró que la reincorporación del ministro fue evaluada en Consejo de Ministros y discutida directamente con la presidenta Dina Boluarte.

“La propuesta que desde el Consejo de Ministros hemos elevado ha sido atendida por la presidenta. Consideramos que el ministro Santiváñez debe, en el transcurso de su trabajo, mostrar los resultados que se han propuesto ”, afirmó Arana ante la prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El premier resaltó que Santiváñez ya viene ejerciendo activamente su rol ministerial, participando en reuniones con autoridades locales y policiales. En una mesa de trabajo con alcaldes, aseguró, el ministro recibió respaldo y reconocimiento. “Ha recibido saludos y respaldo por parte de autoridades policiales y otros representantes presentes” , indicó.

Juan José Santiváñez juramentó como nuevo ministro de Justicia. (Foto: Presidencia del Perú)

Respecto al debate parlamentario que busca prohibir que ministros censurados vuelvan a integrar un gabinete, Arana señaló que estas propuestas forman parte del juego democrático. “ Es evidente que algunos congresistas tienen una posición contraria a su designación. Estas propuestas se entienden y se aceptan como parte del debate democrático”, dijo.

Posturas sobre el sistema interamericano

El jefe del gabinete también aclaró que no existe una posición unificada en el Ejecutivo sobre una eventual salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de las declaraciones del ministro de Agricultura, Ángel Manero. “La opinión de un ministro no constituye la decisión de este gobierno” , precisó. Recordó que una comisión entre los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores continúa analizando el tema.

Finalmente, al ser consultado por el cargo que Santiváñez ocupó en la Presidencia del Consejo de Ministros tras su censura en el Ministerio del Interior, Arana evitó pronunciarse de manera directa sobre la vigencia de esa oficina, aunque aseguró que dará detalles en su momento.