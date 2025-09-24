El jefe del Gabinete, Eduardo Arana Ysa, respondió este miércoles en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros sobre la moción de censura planteada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

“Pretenden criminalizar, de antemano, la acción de un funcionario y ahora de un ministro”, afirmó al advertir que las denuncias que motivan este tipo de pedidos muchas veces no están corroboradas judicialmente.

“Desde la perspectiva de la Constitución, y obviamente respetando el reglamento del Congreso de la República, todos los funcionarios públicos están sometidos al control político de los poderes del Estado y en esa visión somos respetuosos de las acciones que dispongan los congresistas. Sin embargo, quiero llamar la atención de que la acción que muchas veces es reactiva, es a propósito de algún programa o de alguna denuncia que no está corroborada”, señaló Arana.

La moción de censura fue presentada el martes 23 de setiembre con el respaldo de 35 legisladores, superando las 33 firmas necesarias. El documento cuestiona la “idoneidad, confianza y probidad” de Santiváñez, recordando que ya fue censurado en marzo pasado cuando encabezaba el Ministerio del Interior por su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Entre los fundamentos también se mencionan los procesos judiciales que enfrenta el actual titular del Minjusdh: una investigación por tráfico de influencias agravado con impedimento de salida del país por 18 meses, una acusación por abuso de autoridad y una denuncia constitucional en el Congreso por omisión de denuncia en el caso de Vladimir Cerrón.

Además, se le vincula como “hombre clave” en una presunta organización criminal dedicada a direccionar contratos públicos, influir en ascensos policiales y encubrir actos ilícitos.

“Los señores congresistas, en el ejercicio de su control político, pueden disponer las acciones que correspondan, incluyendo las mociones que consideren pertinentes, y desde luego nosotros como ministros aceptamos respetuosamente estas decisiones”, concluyó el primer ministro.