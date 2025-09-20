El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que la decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, “debe ser respetada”.
“Respetamos, como siempre lo hemos dicho, las decisiones que los organismos constitucionalmente autónomos se pronuncien. La decisión de la Junta Nacional de Justicia es una decisión que la debemos respetar”, expresó durante su participación en la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada Ponle Punche y Ganamos Todos Perú, realizada en el Parque Temático Naval Monitor Huáscar, en Pachacútec.
En otro momento, el jefe del Gabinete se refirió a los problemas que existen en la zona cercana a Machu Picchu y sostuvo que estos deben ser atendidos por el alcalde del distrito de Urubamba, mientras que el Ejecutivo actuará como facilitador para encontrar soluciones.
Asimismo, Arana destacó la relevancia del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, subrayando que su presencia permitirá que “el Perú tenga una voz que sea escuchada en el foro mundial más grande”.
El primer ministro agradeció al Congreso por autorizar la salida de la mandataria y adelantó que en su intervención se resaltará que en el país existe democracia y que se han reducido brechas sociales en los últimos dos años y medio. También remarcó que Boluarte aprovechará la ocasión para dialogar con distintos jefes de Estado y fortalecer la política exterior peruana.
